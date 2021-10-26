برگزیدگان نخستین جشنواره خوشنویسی زیر ۲۰ سال کردستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره خوشنویسی رده سنی زیر ۲۰ سال استان شامگاه دوشنبه در مریوان برگزار شد.

بر اساس نظر هیأت داوران این جشنواره، شادمان بردافکن از مریوان رتبه اول، شکیب نقی پوریان از سنندج رتبه دوم و عبدالباسط سعدی از مریوان رتبه سوم این جشنواره را کسب کردند.

همچنین در این جشنواره اسرا عبدالهی، ژینا ادیب و ژوان رحمتی هر سه از شهر مریوان شایسته تقدیر شناخته شدند.

از یاسر محمدی از مریوان و ثمین عباسی از قروه نیز به عنوان جوان‌ترین شرکت کننده در مراسم اختتامیه این جشنواره تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است، داوری این جشنواره را استاد علی اشرف صندوق آبادی، علی حسینی، میر حیدر موسوی و یادگار خیام بر عهده داشتند.