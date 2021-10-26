کرونا ۳۰۰ میلیارد ریال به حوزه صنایع دستی آذربایجان غربی خسارت زد

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌ها و اقدامات این اداره کل در زمینه توسعه صنایع دستی استان اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم در حوزه صنایع دستی استان مشغول به فعالیت هستند که با شیوع ویروس کرونا ۳۰۰ میلیارد ریال به این حوزه خسارت وارد شده است.

وی با بیان اینکه دولت در راستای حمایت از فعالان حوزه صنایع دستی در استان تاکنون ۳ میلیارد ریال کمک بلاعوض پرداخت کرده است، عنوان کرد: هم اکنون تسهیلات کم بهره برای حمایت از هنرمندان این حوزه در حال پرداخت است که متقاضیان می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.

جباری از آموزش دو هزار و ۲۰۰ فعال حوزه صنایع دستی استان، ارائه آموزش‌های تجارت الکترونیک، کارآفرینی و بازاریابی برای هزار نفر از شاغلین این حوزه در استان خبر داد و گفت: در شهرستان تکاب که به عنوان طرح پایلوت در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود در ۴ روستا آموزش‌های صنایع دستی اجرایی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی از تهیه و تولید فیلم‌های ترویجی در حوزه صنایع دستی، ثبت ملی ۴ اثر در این حوزه از جمله حصیربافی منبت چوب و نساجی سنتی به همراه ساز عاشقی در فهرست آثار ناملموس کشور از دیگر اقدامات حمایتی از صنایع دستی استان برشمرد.

جباری با اشاره به احداث اولین خانه ترویج صنایع دستی استان با هدف کارآفرینی در شهرستان تکاب، عنوان کرد: در سال جاری همچنین کارگاه‌های صنایع دستی شهرستان‌های ارومیه، ماکو، تکاب، خوی و مهاباد تجهیز شده و با وجود محدودیت‌های کرونا صنایع دستی تراش سنگ‌های قیمتی و سفالگری در این شهرستان‌ها اجرایی شده است.

در آذربایجان غربی بیش از ۴۰ رشته صنایع دستی فعال است که در سال‌های اخیر رشته‌های صنایع چوب، معرق، گلیم بافی، قالی بافی، ملیله سازی و چرم از پیشرفت خوبی برخوردار شدند و هنرمندان این رشته در سطوح ملی و بین المللی به موفقیت‌های خوبی دست یافتند.