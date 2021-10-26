تزریق دوز اول واکسن آسترازنکا فقط تا ۱۰ آبان ماه در استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک محبی صبح سه شنبه در حاشیه جلسه ویژه واکسیناسیون در مرکز بهداشت استان قم با تأکید بر تسریع روند واکسیناسیون در استان قم گفت: متقاضیان تزریق دوز اول واکسن آسترازنکا در استان قم فقط تا دهم آبان ماه فرصت دارند تا با مراجعه به یکی از مراکز تجمیعی واکسیناسیون در سطح استان، این نوع واکسن را تزریق نمایند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه از دهم آبان ماه به بعد فقط دوز دوم واکسن آسترازنکا در قم موجود است، افزود: خوشبختانه برای تأمین واکسن مورد نیاز در استان هیچ مشکلی وجود ندارد؛ اما محدودیت در نوع واکسن دور از انتظار نیست.

وی با تاکید بر اینکه بهترین روش برای مبارزه با همه گیری کرونا، واکسیناسیون است، ادامه داد: تمام واکسن‌های تأیید شده سازمان جهانی بهداشت نشان داده‌اند که در محافظت از انسان در برابر عواقب شدید ناشی از کرونا بسیار اثرگذار هستند و تزریق واکسن از مرگ بر اثر ابتلاء به کرونا جلوگیری می‌کند.

رئیس مرکز بهداشت استان قم با بیان اینکه هم اکنون شاهد کاهش چشمگیر موارد فوت در افرادی که هر دو نوبت واکسن خود را دریافت کرده‌اند، هستیم، گفت: توصیه ما به تمام همشهریان عزیز که تاکنون جهت تزریق واکسن کرونا اقدام نکرده‌اند، این است که در اسرع وقت نسبت به واکسینه شدن خود اقدام نمایند.

وی با اشاره به اینکه تنها واکسیناسیون راهکار محافظت افراد در برابر کرونا نیست، افزود: در کنار واکسیناسیون عمومی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تمامی جامعه باید رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی همچون استفاده از ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی را جدی بگیرند.