محاکمه عاملان کشتار شیعیان عراق به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازپایگاه اینترنتی محیط، مقامهای عراقی درماه جاری محاکمه 15 تن از مسئولان رژیم بعثی سابق عراق را که درکشتار شیعیان عراق دست داشتند، آغاز می کنند.

به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی، از جمله این متهمان می توان به"علی حسن مجید" معروف به علی شیمیایی رئیس سازمان جاسوسی رژیم بعثی سابق عراق، "صابرالدوری" و "سبعاوی ابراهیم الحسن" اشاره کرد.

اتهامات وارده به این افراد دست داشتن درکشتار شمار زیادی از مردم ساکن استان های بصره، المیسان در جریان انقلاب شیعیان علیه صدام است.

به گفته این منابع خبری، انتظار می رود، جلسات محاکمه مذکور روز بیست و یکم ماه جاری (30 مرداد) آغاز شود.



"علی حسن مجید" همچنین یکی از متهمان اصلی حمله انفال یعنی کشتار کردها در سال 1988 است و در 24 ماه ژوئن گذشته به اعدام محکوم شد.