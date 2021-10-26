به گزارش خبرنگار مهر، مریم قهرمانی‌صارم صبح سه‌شنبه در جلسه شورای شهر کرج به بهره‌مندی از توانایی بانوان در مدیریت شهری اشاره و اظهار کرد: بهره‌مندی از بانوان در مدیریت شهری همچنان در حد شعار باقی است، در این راستا به عنوان یک زن در شورای دوره ششم این قشر از جامعه را نمایندگی خواهم کرد.

وی تصریح کرد: سراهای محلات باید تقویت شود و نهادهای مردمی فعال بیش از این مورد حمایت مالی قرار بگیرند تا حلقه مفقوده مدیریت شهری و خانواده‌ها شوند.

عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: هر چند تحرکات و اقداماتی توسط جوانان در این خصوص در حال انجام است که نشان از وجود ظرفیت بالای فعالیت‌های اجتماعی دارد اما به واسطه عدم وجود اراده‌ای در این خصوص بهره مناسب از امکانات و پتانسیل مشارکت‌های مردمی برده نمی‌شود.

وی متذکر شد: شورای دوره ششم نگاه محله محوری با پیوست فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت و قطعاً اراده‌ای برای حمایت از بانوان و افزایش سرانه‌های اختصاصی بانوان در سطح شهر شکل خواهد گرفت.