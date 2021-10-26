هیئات مذهبی مرکز تحولات و خدمت رسانی اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی گرزین ظهر سه شنبه در آئین افتتاحیه کانون فارغ التحصیلان، خیریه و هیئت دانش آموزی دبیرستان دخترانه صدرای ولایت گرگان اظهار کرد: مؤسسه خیریه، هیئت و کانون فارغ التحصیلان این دبیرستان یک دانشگاه تربیتی و معنوی هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان این مطلب که مرور و بازخوانی دانش فارغ التحصیلان این دبیرستان‌ها آثار و برکات فراوانی دارد، گفت: از ظرفیت و استعدادهای فارغ التحصیلان این دبیرستان‌ها در تحولات هدفمند در حوزه علوم انسانی حداکثر استفاده و بهره برداری را خواهیم داشت.

وی افزود: زیرساخت‌های شخصیتی و هویتی و ریشه‌های فارغ التحصیلان این دبیرستان قابل اعتقاد، قوی و اصیل است و این موضوع به شکل گیری سلامت جمعی آنها کمک می‌کند.

گرزین با بیان اینکه فارغ التحصیلان دبیرستان‌های صدرای ولایت، جهادی، خودجوش، انقلابی، علمی و مهارتی و در حوزه علوم انسانی تحول آفرین هستند، اضافه کرد: قرار است فارغ التحصیلان این دبیرستان‌ها جز کادرهای آینده مدیریتی، حقوقی، سیاسی، معرفتی و فکری نظام اسلامی شوند.

وی با اشاره به اینکه ما هر چه داریم از قرآن و اهلبیت (ع) است، گفت: هیئات مذهبی جای ارادت، رشد و پرورش یافتن به انوار مقدسه و مرکز چشمه تحولات و خدمت رسانی اجتماعی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهارکرد: محبت، عنایت، رحمت و کرامت امام حسین (ع) چشیدنی است و انسان باید آن را حس کند و اشک ریختن و عزاداری پل و ابزار است که اثر وجودی انسان را چندین برابر می‌کند.

وی یادآور شد: دبیرستان‌های صدرای ولایت دبیرستان‌هایی هستند که با اشارات رهبر معظم انقلاب که چندنمونه در کشور هستند تشکیل شده است برای اینکه در حوزه علوم انسانی ما بتوانیم کادرهای انقلابی، فکری و معرفتی برای نظام در حوزه علمی و دانشگاه تربیت کنیم.