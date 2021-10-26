کرونا سبب افزایش ۳.۱ درصدی وزن طبیعی دانش آموزان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه طرح «سواد حرکتی» که در ری برگزار شد، طی سخنانی گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین ساحت‌های تربیتی است، باید بدانیم، تربیت سوار بر سلامت جسم و بدن انسان است، اگر سلامت جسمانی نباشد، روان سالم نیست و اگر روان سالم نباشد، در تعلیم و تربیت توفیقی نخواهیم داشت.

وی گفت: سند تحول بنیادین ایجاد موقعیت‌های تربیتی در همه عرصه‌ها را به ما ارائه می‌دهد، امروز بزرگ‌ترین مشکل ما تمرکز بر دانش در ساحت‌های تربیتی است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: مدرسه پویا یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است، که موقعیت‌های تربیتی را ایجاد می‌کند، ما هرگز المپیادها و جشنواره‌ها را به تنهایی ندیده ایم، ما حرکت را از کف مدرسه آغاز کردیم، اما برای نهادینه شدن این اقدامات نیاز به کمک دستگاه‌های مرتبط، والدین و دیگر ارکان هستیم، آموزش و پرورش نمی‌تواند، به تنهایی یک فرهنگ را نهادینه کند.

کاظمی گفت: آموزش و پرورش آغاز حرکت تربیتی است، تداوم تربیت در جامعه شکل می‌گیرد، خانواده و جامعه باید کمک کنند، تا حرکتی که آموزش و پرورش آغاز کرده تداوم یابد، اوج فعالیت‌های ورزشی در تابستان انجام می‌شود، ورزشگاه‌های ما در تابستان پر هستند، ما برای دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین از چندین مسیر اقدام می‌کنیم.

وی گفت: برنامه «کوچ» در سال گذشته یکی از موفق ترین پروژه‌های فرهنگی کشور بود، با توجه به کرونا دانش آموزان از تمام فعالیت‌های بدنی دور هستند و یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌ها را خوردیم و ۳.۱ درصد وزن طبیعی دانش آموزان افزایش یافته است، امروز سواد حرکتی را به عنوان یک بسته تحولی دنبال می‌کنیم، این بسته تحولی یک فرآیند علمی است، که دانش آموزان به مهارت و دانش سواد حرکتی دست پیدا می‌کنیم.

کاظمی با بیان این که حوزه تربیت بدنی از جذاب ترین حوزه‌ها برای معلمان و دانش آموزان است، افزود: در این مجموعه می‌توان حرکت‌ها و ورزش‌ها را با شعارهای دینی، انقلابی، قرآنی و اجتماعی تلفیق کنیم و از دل سواد حرکتی جنبه‌های دینی و اعتقادی بچه‌ها را افزایش دهیم.