بیش از ۱۵ هزار مترمکعب چوب قاچاق در آذربایجان غربی کشف شد

هادی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ هزار و ۲۰۰ مترمکعب چوب قاچاق در استان کشف شده است، اظهار کرد: در این زمینه ۳۷ نفر شناسایی و دستگیر شده است.

وی با هشدار جدی نسبت به برخورد قانونی با عاملان قاچاق چوب در استان افزود: صیانت از جنگل‌ها وظیفه‌ای ملی است و با قاچاق چوب از استان برخورد جدی می‌شود و باید به گونه‌ای اقدام کنیم که مانع از بریده شدن حتی یک درخت شویم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی افزود: در سالهای گذشته اهالی روستاهای همجوار جنگل برای مصارف روزانه فقط از چوب‌های جنگلی و مرتعی استفاده می‌کردند، ولی امروزه با گران‌تر شدن چوب عده‌ای سود جو با استفاده از خلاء های قانونی اقدام به قاچاق می‌کنند که این اقدامات خلاف قانون بوده و باید با این موضوع مقابله و برخورد جدی صورت گیرد.

قاسمی تصریح کرد: چوب درختان جنگلی را در طی سال‌های گذشته فقط افرادی خاص قاچاق می‌کردند، اما امروزه با گران شدن چوب و سود زیاد حاصل از خرید و فروش آن، افراد زیادی با طرق مختلف، چوب قاچاق می‌کنند. نیروهای فعال منابع طبیعی در همه حال، قاچاقچیان چوب را تحت‌نظر دارند و از ظرفیت بسیج، علاقه‌مندان به طبیعت و نیروهای بومی نیز استفاده می‌شود تا جلوی توسعه این پدیده شوم در جامعه گرفته شود.

وی در خصوص نحوه برخورد قانون با متخلفین در این زمینه اظهارکرد: بر اساس قوانین منابع طبیعی حمل چوب، هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور ممنوع است و چنانچه شخص یا کسانی مجوز فعالیت و حمل نداشته باشند بشدت با آنان برخورد قضائی خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی از مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده تخریب منابع طبیعی و قاچاق هر گونه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب مراتب را به شماره تلفن رایگان ۱۵۰۴ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان اطلاع دهند.