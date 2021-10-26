مراسم تکریم و معارفه رئیس نهاد رهبری در دانشگاه الزهرا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا، آیین تودیع و تکریم حجت‌ الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا خان‌بیگی رییس پیشین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا (س) و معارفه و استقبال از حجت‌الاسلام و المسلمین سید عباس موسوی مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و جمعی از مدیران، کارکنان و دانشجویان دانشگاه، در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی با بیان اینکه دانشگاه الزهرا (س) به عنوان یک دانشگاه خاص بانوان در کشور، یک دانشگاه ویژه است، گفت: ما باورمان این است که دانشگاه محیطی است که قرار است دانش در آن آموزش داده شود و در کنار این آموزش و حل مسائل کشور، دانشمندی دانشمندی افراد نیز رخ دهد. این افراد ضمن تحصیل در گرایش تخصصی خود، انسانی هستند که در حال آموزش دیدن و تربیت شدند.

وی با بیان اینکه بسیاری از افراد تلاش می کنند که شأن تربیتی و مربیگری دانشگاه را امری فرعی بدانند در حالی که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، افزود: دانشگاه الزهرا دانشگاهی است که از زمان تأسیس، تک جنسیتی بوده است. بر همین اساس مسیری خاص پیش روی این دانشگاه است و مأموریت‌های متفاوتی نیز دارد که امیدواریم در آینده شاهد سرآمد بودن مدیران زن باشیم.

در ادامه دکتر فریده حق‌بین سرپرست دانشگاه با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراسم قدرشناسی از دو دهه فعالیت خالصانه و مجاهدانه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر خان بیگی است، گفت: ایشان طی این سال‌ها در تمامی فراز و فرودها، یار صمیمی تمامی اعضای دانشگاه بودند و دفتر نهاد را به یک ملجأ برای همگان تبدیل کردند.

وی افزود: همچنین این مراسم برای استقبال از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر موسوی است که ایشان نیز از متخلّقین هستند و حقیقتاً فضایل ایشان بر ما آشکار است و امیدواریم همواره همچون گذشته و با افقی جدیدتر ملجئیت نهاد را پاس بدارند.

سرپرست دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه دکتر خان‌بیگی طی سال‌های حضورشان در دانشگاه نقشی بی‌بدیل در گسترش معروف‌ها و تهدید منکرها داشتند، ادامه داد: برگزاری برنامه‌های مختلف دینی، سفرهای زیارتی، ازدواج دانشجویی و... بخشی از فعالیت‌های ایشان طی این مدت است.

وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا (س) از زحمات دکتر خان‌بیگی قدردانی کرد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر خان‌بیگی نیز با بیان اینکه هیچ کسی نمی‌تواند از خداوند فیضی بگیرد مگر آنکه آمادگی روحی آن را داشته باشد، گفت: بهترین روش برای آنکه انسان بتواند از خدا کسب رحمت و فضیلت کند این است که از خود خارج شود که بهترین راه خارج شدن از خویش، خدمت به دیگران است که امیدواریم خداوند توفیق خدمت به خلق را از ما نگیرد.

وی با تاکید بر ۳ ویژگی اصلی نهاد رهبری دانشگاه الزهرا (س) طی این مدت، افزود: رونق و شلوغی، ملجئیت برای کارکنان، اساتید و دانشجویان و برگزاری برنامه‌های متنوع در کنار تمامی فعالیت‌های مناسبتی از جمله شاخصه‌های مهمی بود که طی این مدت بر حفظ و گسترش آن تلاش کردیم.

مسئول پیشین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه الزهرا در پایان ضمن تشکر از همه کسانی که مسبب پیشبرد اهداف نهاد دانشگاه بودند، از برگزاری این برنامه قدردانی و برای دکتر موسوی نیز آرزوی توفیق و موفقیت کرد.

در بخش دیگر این آیین نیز حجت الاسلام والمسلمین دکتر موسوی نیز در بخش دیگر این آیین با تاکید بر اینکه خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی ۳ رکن اساسی جامعه بانوان و پایه آن بر روی نخبگان دانشگاه است، گفت: این امر می‌طلبد که این دولت و نگاه جامعه به دانشگاه الزهرا (س) عوض شود که امیدواریم خداوند به بنده نیز کمک کند که در این زمینه اثرگذار بوده و به یاری اعضای دانشگاه، اهداف را بیش از پیش محقق سازیم.

در ادامه نیز دکتر رضایی مسئول بسیج کارکنان دانشگاه و دکتر رستم‌پور مسئول بسیج اساتید نیز ضمن تشکر از خدمات ارزشمند خان بیگی ایشان را فردی موثر در هم‌افزایی بخش‌های مختلف دانستند.

در پایان نیز، مراسم تقدیر از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر خان‌بیگی رییس پیشین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا (س) و اعطای حکم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسوی مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دکتر حق‌بین سرپرست دانشگاه برگزار شد.