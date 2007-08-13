آذین بندی میدان آزادی همزمان با اعیاد شعبانیه

به گزارش خبرگزاری مهر ، شهرداری منطقه 9 اعلام کرد، آذین بندی چهار تپه میدان آزادی با 4 جام عظیم نورانی ( با حجمی معادل 3000 متر مربع و 20 متر ارتفاع) و 40 پایه روشنایی ، ایجاد راهروهای الوان و نورانی در این چهار تپه برای عبور عابران و ایجاد لحظاتی مفرح برای آنان ، آذین بندی نرده های گرداگرد میدان و نصب پرچم های رنگارنگ 30 متر مربعی در اطراف میدان آزادی از جمله این اقدام ها به شمار می رود.

بر اساس این گزارش، آذین بندی بزرگراه ها فتح و آیت الله سعیدی ، بلوارهای بوتان ، استاد معین و شهید تبارکی و میادین استاد معین و بوتان با پرچم های الوان و نصب گلهای رنگارنگ و نورانی در طول بزرگراه آیت الله سعیدی و بلوارهای استاد معین و بوتان از دیگر اقدام های اداره زیبا سازی شهرداری منطقه 9 در بزرگراه ها و معابر این منطقه از کلانشهر تهران است.