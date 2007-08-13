سیستم ویدئو کنفرانس در اتاق بازرگانی مازندران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی وفائیان صبح دوشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران در محل اتاق واقع در ساری افزود: پایان سال جاری نمایشگاه اختصاصی در یکی از کشورهای مورد توافق و همسایه برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: پذیرش هیئت های خارجی و اعزام هیئت اقتصادی به خارج از کشور با هدف جذب بازارهای صادراتی کالاهای ایرانی، برنامه ریزی برای تقویت و توسعه تجارت الکترونیک، تقویت و توسعه ظرفیت های تجاری استان، برگزاری همایش روز ملی صادرات از اهم برنامه های مهم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران در سال جاری است.

به گفته وفائیان، دعوت از سفرای کشورهای آلمان، فرانسه، چین و روسیه به مازندران، ایجاد پایگاه اطلاع رسانی و تحقیقاتی برای اعضاء اتاق، پیگیری در اجرای اصل 44 قانون اساسی، گسترش روابط با اتاق های سایر کشورها، اطلاع رسانی از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه به عنوان استراتژی های اساسی و کاربردی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران در امسال است.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن مازندران با اشاره به ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان، صاحبان صنایع ، معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی بر ضرورت ارائه مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور در حوزه های بازرگانی، صنعتی و معدنی با قوای سه گانه تاکید کرد.

وی یاد آور شد: اتاق مازندران دارای 7 کمیسیون فعال در حوزه بازرگانی، کشاورزی، صنعت و معدن، حل اختلاف و داوری، نمایشگاهی، انفورماتیک و تجارت الکترونیک و تجارت جهانی است و دارای هزار و 60 عضور فعال است.

نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران نیز در این نشست در سخنانی اظهار داشت: 9 نماینده اتاق بازرگانی استان در تهران حضور فعالانه دارند.

نصیر عمرانیان محمدی افزود: در اتاق بازرگانی مازندران به دنبال بازرگانان واقعی، صنعتگران و صادرکنندگان هستیم.

وی با انتقاد از مدت زمان ثبت سفارشات انجام شده بازرگانی در ایران طی 37 روز این میزان را طولانی دانست و گفت: مدت زمان ثبت سفارشات انجام شده در کشور دبی یک ساعت و 45 دقیقه صورت می گیرد.

عمرانیان محمدی، تاخیر در صدور مجوزهای بازرگانان و صادرکنندگان را یکی از دلایل عمده عدم سرمایه گذاری و پیشرفت استان برشمرد و تصریح کرد: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران آمادگی کامل دارد تا دفتری را در محل اتاق مستقر تا مسئولین بدون بروکراسی اداری مجوزهای بازرگانی را در اتاق صادر نمایند.

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر علت تاخیر و دپو کالاهای صادرکنندگان در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد این معضل را دلیل بر تاخیر در صدور مجوز انبار کالاهای صادرکنندگان در مدت یک و نیم سال ذکر کرد.

محمدی یادآور شد: به زودی با احداث انبار کالاهای بازرگانی و صادراتی مشکلات صادرکنندگان و تجار در این بندر مرتفع خواهد شد.