مدیران باید درمسیر تحول اقتصادی نقش واحدی ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه معاونین اقتصادی استانداری استان افزود: دستیابی به اهداف نظام اسلامی با تحول در اندیشه‌ها امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه اقتصاد نتوانسته است در شاخص‌های انقلاب اسلامی گام بردارد، گفت: اقتصاد اکنون نیازمند رویکرد جدید است و در بیانیه گام دوم انقلاب به اهداف تمدن اسلامی توجه شده و در سومین و چهارمین مرحله در آغاز راه قرار داریم.

معاون اسبق اقتصادی استانداری نیز در این مراسم با بیان اینکه نرخ بیکاری در سال ۹۷، ۱۳.۳ درصد و در سال ۹۸ هفده درصد بوده است، گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد جز استان‌های بود که در راستای کاهش نرخ بیکاری گام برداشته است.

حشمت الله صمیمی دوست افزود: در این راستا از ظرفیت‌های روستایی استفاده شد سه هزار تسهیلات اشتغال زایی روستایی برای استان دریافت شد.

وی بیان داشت: در سال ۹۷ افزایش درآمدهای مالیاتی به ۲۷۱ میلیارد را داشتیم و در پایان سال ۹۹ نیز بالای ۴۸۹ میلیارد تومان رشد مالیاتی در استان مشاهده شد.

صمیمی دوست افزود: در راستای توسعه اقتصادی استان در کارگروه تسهیل و رفع موانع ۸۰۰ مصوبه داشتیم و واحدهای بسیاری به چرخه تولید بازگشتند که یکی از این واحدها کارخانه فولاد بویراحمد بود.