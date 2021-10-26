به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قیمت چاپ عکس روی لیوان حرارتی یا عکس روی لیوان جادویی نسبت به کیفیت و مرغوبیت این لیوان‌ها با دیگر لیوان‌های موجود در بازار بسیار مناسب است. این کالا لوکس با توجه به ویژگی‌های زیبایی در طرح، کارایی و دوام، بسیار پرطرفدار و محبوب است. لیوان‌های حرارتی در ابتدا مشکی و بدون طرح هستند اما وقتی که با حرارت تماس پیدا می‌کنند تصویر از قبل چاپ شده روی آن به آرامی از پایین به بالا نمایان می‌شود به همین سبب به آن لیوان حرارتی یا لیوان جادویی گفته می‌شود.

قیمت چاپ عکس روی لیوان جادویی به چند عامل بستگی دارد از جمله می‌توان به:

نوع چاپ

جنس لیوان (سرامیکی یا چینی)

سایز قابل چاپ

ابعاد لیوان و … اشاره کرد.

از اقدامات بسیار کارآمد صاحبان مشاغل مختلف، چاپ تصاویر و طرح‌های تبلیغاتی بر روی لیوان جادویی است. نکته قابل توجه اینکه این افراد با استفاده از این کالای لوکس به عنوان هدیه تبلیغاتی، کسب کار خود را بطور گسترده ای معرفی می‌کنند. لیوان‌های حرارتی دارای مزیت‌های فراوانی هستند و از مزیت‌های قابل توجه آن، ماندگاری بالای طرح چاپ شده روی آن است.

عکس روی لیوان جادویی

عکس روی لیوان جادویی کاملاً مبتنی بر سلیقه مشتری با کیفیت و ظرافت بسیار بالایی چاپ می‌شود.

توصیه می‌شود برای چاپ عکس بر روی لیوان حرارتی از عکس‌های با کیفیت استفاده کنید زیرا عکس‌های با کیفیت پایین یا بیش از اندازه بزرگنمایی شده برای چاپ مناسب نیستند. برای چاپ عکس روی لیوان جادویی پیشنهاد می‌شود از عکس‌های با کیفیتی که در آتلیه یا در فضاهای دیگر با رعایت نکات عکاسی گرفته اید استفاده کنید و از این نکات عکاسی می‌توان به نورپردازی مناسب، ژست و غیره اشاره کرد. پیشنهاد می‌شود برای گرفتن عکس با کیفیت به استودیو اشا و برای چاپ عکس روی لیوان جادویی به سایت عکسچاپ مراجعه نمایید.

طرح روی لیوان حرارتی

طرح روی لیوان حرارتی یا لیوان جادویی با توجه به سلایق متفاوت افراد می‌تواند به صورت سفارشی چاپ شود بعضی از طرح‌هایی منتخب عبارتند از؛

تصاویر تبلیغاتی

تصاویر تبریک‌های ویژه

تصاویر مناسبتی

تصاویری شخصی و...

از لیوان حرارتی به عنوان یک کادوی بسیار جذاب برای سورپرایز کردن عزیزان استفاده می‌شود و به لحاظ فرم متفاوت و تصویر چاپ شده روی لیوان بسیار مورد پسند قرار می‌گیرد. طرح روی این لیوان جادویی می‌تواند تداعی کننده یک اتفاق خوب مانند سالگرد ازدواج یا مناسبت خاص باشد به همین دلیل این کالا اغلب به عنوان کادو در نظر گرفته می‌شود.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.