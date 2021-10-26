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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۳۶

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

روحیه ایثار و شهادت همچنان در ملت ایران زنده است

روحیه ایثار و شهادت همچنان در ملت ایران زنده است

زنجان-معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: نسل های بعد از انقلاب و جنگ با حضور در میادین مختلف نشان دادند که روحیه ایثار و شهادت همچنان در ملت ایران زنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی ظهر سه شنبه در یادواره ۱۳۷ شهید شهرستان طارم، با تاکید بر اینکه برای درک عظمت شهدا بهتر است از قرآن و آیات متعددی که در وصف شهدا گفته شده است، گفت: نسل های بعد از انقلاب و جنگ با حضور در میادین مختلف نشان دادند که روحیه ایثار و شهادت همچنان در ملت ایران زنده است.

وی با بیان اینکه خط شهادت از ابتدای بشریت وجود داشته است، اظهار کرد: مسیر ثار و شهادت باید استمرار داشته باشد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: هر جا که به گفته امام و رهبری عمل کردیم، موفق بوده‌ایم و هرجا که کوتاهی کرده‌ایم با مشکل مواجه شده‌ایم و در این میان می‌توانیم با استفاده از این ظرفیت‌ها هم نیازهای داخلی را تامین کنیم و هم به خارج از کشور صادرات داشته باشیم.

حسینی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم و فردای قیامت در مقابل شهدا روسفید باشیم، افزود: همه باید برای حل مشکلات دست به دست هم دهیم و در نظر داشته باشیم که برخی از کارها در کوتاه‌مدت حل نمی‌شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه عده‌ای در دوران دفاع‌مقدس جان خود را فدا کردند و عده‌ای هم وجود دارند که با همان روحیه ایثار، فداکاری و گذشت، منتظر شهادت هستند، گفت: وجود شهید حججی و علی لندی (نوجوانی که برای نجات ۲ هموطن از آتش، خود را به دل آتش زد و به شهادت رسید) نمونه بارزی از فداکاری ها و روحیه ایثار و از خودگذشتگی نسل جدید است.

حسینی ابراز داشت: در حادثه سوریه و عراق نیز فرزندان این ملت به یاری مظلومان شتافتند و با داعش تکفیری درگیر شده و مظلومان را نجات دادند و تا زمانی که شهید تقدیم می‌کنیم، یعنی ملت ایران زنده است و این مسیر ادامه دارد و سربلند و سرافراز هستیم.

وی افزود: اسلام فقط به این‌گونه نیست که یک فرد مسلمان در انزوا قرار گیرد یا فقط به عبادت بپردازد، بلکه بخشی از آن در ارتباط با جامعه است و جامعیت اسلام یعنی اینکه ما در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بین‌المللی و همه عرصه‌ها حرفی برای گفتن داریم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: جنگ تحمیلی جامعه را ساخت و جوانان را تربیت کرد و این جنگ خوشایند ما نیست و سعی می‌کنیم وارد این عرصه‌ها نشویم.

حسینی به وصیت‌نامه‌های شهدا اشاره کرد و افزود: باید سعی کنیم وصیت شهدا را بخوانیم و در رابطه با آن‌ها تفکر کنیم.

وی با بیان اینکه این روحیه ارزشمند و موجب سربلندی است، یاد آورشد: شهدا ما را به وحدت، انسجام، سربلندی و اطاعت از امام و ولی‌فقیه دعوت کرده‌اند که باید در چنین قافله‌ای مجدد با آن‌ها تجدید عهد کنیم و اگر شهدا در خط مقدم در تقابل دشمن می‌ایستادند ما هم الان در جنگ هستیم.

کد مطلب 5336626

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