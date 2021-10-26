به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی ظهر سه شنبه در یادواره ۱۳۷ شهید شهرستان طارم، با تاکید بر اینکه برای درک عظمت شهدا بهتر است از قرآن و آیات متعددی که در وصف شهدا گفته شده است، گفت: نسل های بعد از انقلاب و جنگ با حضور در میادین مختلف نشان دادند که روحیه ایثار و شهادت همچنان در ملت ایران زنده است.

وی با بیان اینکه خط شهادت از ابتدای بشریت وجود داشته است، اظهار کرد: مسیر ثار و شهادت باید استمرار داشته باشد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: هر جا که به گفته امام و رهبری عمل کردیم، موفق بوده‌ایم و هرجا که کوتاهی کرده‌ایم با مشکل مواجه شده‌ایم و در این میان می‌توانیم با استفاده از این ظرفیت‌ها هم نیازهای داخلی را تامین کنیم و هم به خارج از کشور صادرات داشته باشیم.

حسینی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم و فردای قیامت در مقابل شهدا روسفید باشیم، افزود: همه باید برای حل مشکلات دست به دست هم دهیم و در نظر داشته باشیم که برخی از کارها در کوتاه‌مدت حل نمی‌شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه عده‌ای در دوران دفاع‌مقدس جان خود را فدا کردند و عده‌ای هم وجود دارند که با همان روحیه ایثار، فداکاری و گذشت، منتظر شهادت هستند، گفت: وجود شهید حججی و علی لندی (نوجوانی که برای نجات ۲ هموطن از آتش، خود را به دل آتش زد و به شهادت رسید) نمونه بارزی از فداکاری ها و روحیه ایثار و از خودگذشتگی نسل جدید است.

حسینی ابراز داشت: در حادثه سوریه و عراق نیز فرزندان این ملت به یاری مظلومان شتافتند و با داعش تکفیری درگیر شده و مظلومان را نجات دادند و تا زمانی که شهید تقدیم می‌کنیم، یعنی ملت ایران زنده است و این مسیر ادامه دارد و سربلند و سرافراز هستیم.

وی افزود: اسلام فقط به این‌گونه نیست که یک فرد مسلمان در انزوا قرار گیرد یا فقط به عبادت بپردازد، بلکه بخشی از آن در ارتباط با جامعه است و جامعیت اسلام یعنی اینکه ما در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بین‌المللی و همه عرصه‌ها حرفی برای گفتن داریم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: جنگ تحمیلی جامعه را ساخت و جوانان را تربیت کرد و این جنگ خوشایند ما نیست و سعی می‌کنیم وارد این عرصه‌ها نشویم.

حسینی به وصیت‌نامه‌های شهدا اشاره کرد و افزود: باید سعی کنیم وصیت شهدا را بخوانیم و در رابطه با آن‌ها تفکر کنیم.

وی با بیان اینکه این روحیه ارزشمند و موجب سربلندی است، یاد آورشد: شهدا ما را به وحدت، انسجام، سربلندی و اطاعت از امام و ولی‌فقیه دعوت کرده‌اند که باید در چنین قافله‌ای مجدد با آن‌ها تجدید عهد کنیم و اگر شهدا در خط مقدم در تقابل دشمن می‌ایستادند ما هم الان در جنگ هستیم.