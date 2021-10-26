استان فارس در جایگاه سوم کمترین نرخ بیکاری در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید سنگی با بیان اینکه اشتغال و بیکاری، از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هر کشوری است، گفت: افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع تلقی می‌شود.

او با بیان اینکه نرخ بیکاری یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزود: طرح آمارگیری نیروی کار با هدف برآورد شاخص‌های نیروی کار به صورت فصلی و سالانه و همچنین تغییرات آن در کل کشور و تغییرات سالانه در استان‌ها در فصول مختلف سال اجرایی می‌شود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس ادامه داد: این طرح نخستین بار در سال ۱۳۸۴ آغاز و از آن زمان تاکنون در ماه میانی هر فصل اجرا شده است.

سنگی به تشریح روند تغییرات نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی سالانه کشور و استان فارس برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر طی سال‌های ۹۰ تا ۹۹ پرداخت و گفت: فارس در سال ۱۳۹۹ پایین‌ترین نرخ بیکاری (۷.۷ درصد) با نرخ مشارکت اقتصادی ۳۸.۱ درصد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ داشته است.

او خاطرنشان کرد: فارس در سال ۱۳۹۹ برای پنجمین سال پیاپی، نرخ بیکاری پایین‌تر از میزان متوسط این نرخ در کشور داشته است. همچنین نرخ بیکاری استان طی سالهای ۹۰ تا ۹۹ روندی نزولی داشته و از عدد ۱۸.۵ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۷.۷ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹، نرخ مشارکت اقتصادی استان و کشور به ترتیب برابر ۳۸.۱ درصد و ۴۱.۳ درصد و نرخ بیکاری استان (۷.۷ درصد) ۱.۹ درصد کمتر از نرخ بیکاری کشور (۹.۶ درصد) بوده است.

سنگی خاطرنشان کرد: با بررسی وضعیت نرخ بیکاری در ۳۱ استان کشور در سال ۱۳۹۹، ملاحظه می‌شود کمترین نرخ بیکاری در سال ۹۹ مربوط به استان خراسان رضوی با نرخ بیکاری ۶.۲ درصد و بیشترین نرخ بیکاری نیز مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با نرخ بیکاری ۱۵.۲ درصد است و استان فارس نیز در جایگاه دهمین کمترین نرخ بیکاری در بین استان‌ها قرار دارد.

او عنوان کرد: با بررسی وضعیت نرخ مشارکت در ۳۱ استان کشور در سال ۱۳۹۹، ملاحظه می‌شود بیشترین نرخ مشارکت در این سال مربوط به استان هرمزگان با نرخ مشارکت ۴۹ درصد و کمترین نرخ مشارکت نیز مربوط به استان سیستان و بلوچستان با نرخ مشارکت ۳۳.۸ درصد است و استان فارس در جایگاه بیست و پنجم با بیشترین نرخ مشارکت در بین استان‌ها قرار دارد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس همچنین با اشاره به شاخص‌های عمده بازار کار استان در تابستان سال ۱۴۰۰ بیان کرد: در تابستان امسال، نرخ مشارکت اقتصادی استان و کشور به ترتیب برابر ۳۶.۷ درصد و ۴۱.۱ درصد و نرخ بیکاری استان (۶.۴ درصد) ۳.۲ درصد کمتر از نرخ بیکاری کشور (۹.۶ درصد) بوده است.

به گفته سنگی، با بررسی وضعیت نرخ بیکاری در ۳۱ استان کشور در تابستان ۱۴۰۰، ملاحظه می‌شود کمترین نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۰ مربوط به استان قزوین با نرخ بیکاری ۶.۲ درصد و بیشترین نرخ بیکاری نیز مربوط به استان هرمزگان با نرخ بیکاری ۱۸.۲ درصد است استان فارس در جایگاه سوم کمترین نرخ بیکاری در بین استان‌ها قرار دارد.

این مقام مسئول در استان فارس یادآور شد: با بررسی وضعیت نرخ مشارکت در ۳۱ استان کشور در تابستان ۱۴۰۰، ملاحظه می‌شود بیشترین نرخ مشارکت در این بازه زمانی مربوط به استان یزد با نرخ مشارکت ۴۸.۵ درصد و کمترین نرخ مشارکت نیز مربوط به استان سیستان و بلوچستان با نرخ مشارکت ۳۳.۴ درصد است و استان فارس در جایگاه بیست و هفتم بیشترین نرخ مشارکت در بین استان‌ها قرار دارد.