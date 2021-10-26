شهادت ستوان کهگیلویه و بویراحمدی در عملیات علیه اشرار

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد طاهری افزود: این شهید بزرگوار، در پی شلیک ناجوانمردانه اشرار مسلح به سمت مأموران انتظامی در شهرستان «دلگان» استان سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

وی بیان داشت: ساعت ۱۱ پیش از ظهر امروز سه‌شنبه چهارم آبان ماه تیمی از مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان «دلگان» حین انجام مأموریت و دستگیری شرور مسلح تحت تعقیب در داخل شهر با او و همدست مجرمش درگیر شدند.

طاهری افزود: در این عملیات، اشرار مسلح در کمین، به محض مشاهده مأموران اقدام به شلیک به طرف آنها کردند و در این درگیری یکی از مأموران غیور نیروی انتظامی ستوان سوم «موسی نوروزی» به درجه رفیع شهادت نائل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهید موسی نوروزی زاده روستای «بردله» از توابع بخش «دیشموک» در استان کهگیلویه و بویر احمد است.