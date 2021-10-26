به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های سوختی استان قم، به دلیل بروز مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت موقتاً امکان سوخت‌گیری در برخی از جایگاه‌های عرضه سوخت با اختلال مواجه شده و عرضه سوخت خارج از سیستم سامانه سوخت با نرخ دوم در حال انجام است.

بر اساس این گزارش در حال حاضر شهروندان برای سوخت‌گیری می‌توانند به جایگاه‌های مستقر در شهرک مهدیه، شهرداری مرکز، خیابان شهید بهشتی، الماس، ابریشم، مقدس زاده، صادقی، پارسیان، خیابان امام (ره)، الغدیر، هفت آسمان، خانه فردا، صفاشهر، خاکفرج، ستاره درخشان، کویر، پاسارگاد، مروارید و جام جم مراجعه کنند.