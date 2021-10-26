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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۳۴

سوخت‌گیری با نرخ آزاد در جایگاههای منتخب قم در حال انجام است

سوخت‌گیری با نرخ آزاد در جایگاههای منتخب قم در حال انجام است

قم- روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های سوختی استان قم با اشاره به بروز مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد در خال حاضز سوخت‌گیری با نرخ آزاد در جایگاههای منتخب قم در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های سوختی استان قم، به دلیل بروز مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت موقتاً امکان سوخت‌گیری در برخی از جایگاه‌های عرضه سوخت با اختلال مواجه شده و عرضه سوخت خارج از سیستم سامانه سوخت با نرخ دوم در حال انجام است.

بر اساس این گزارش در حال حاضر شهروندان برای سوخت‌گیری می‌توانند به جایگاه‌های مستقر در شهرک مهدیه، شهرداری مرکز، خیابان شهید بهشتی، الماس، ابریشم، مقدس زاده، صادقی، پارسیان، خیابان امام (ره)، الغدیر، هفت آسمان، خانه فردا، صفاشهر، خاکفرج، ستاره درخشان، کویر، پاسارگاد، مروارید و جام جم مراجعه کنند.

کد مطلب 5336690

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