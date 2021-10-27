زنگ خطر پیک ششم با افزایش موارد مثبت و بستری کرونا در تایباد

جواد آفریدون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با افزایش موارد ابتلاء و بستری کرونا در دو روز گذشته، زنگ خطر آغاز پیک ششم کرونا در تایباد به صدا درآمده است.

وی افزود: متأسفانه در روزهای گذشته، ۱۵ نفر بستری جدید در بیمارستان تایباد ثبت شده است که این خبر می‌تواند هشدار جدی برای کادر درمان و مردم شهرستان باشد، این در حالی است که تنها در روز گذشته (سه‌شنبه) ۱۵ مورد مثبت قطعی دیگر در شهرستان شناسایی شده است.

دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای تایباد ادامه داد: هم‌اکنون ۱۵ نفر در بخش بیماران حاد تنفسی بیمارستان تایباد بستری هستند و ۴ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارند.

وی افزود: از ابتدای شیوع کرونا، ۷۹۲ نفر در بیمارستان تایباد بستری شدند و تعداد موارد مثبت قطعی کرونا در سال جاری به هزار و ۵۴۷ نفر رسید.

آفریدون خاطرنشان کرد: به شهروندان تایبادی متذکر می‌شوم تنها راه برون رفت از مشکل جدی در پیک بعدی، واکسیناسیون دو دوز کامل توسط همه مردم است که در این شاخص متأسفانه از بیشتر شهرهای همجوار عقب‌تر هستیم.

وی اضافه کرد: حدود ۷۵ درصد جامعه هدف در تایباد واکسینه شدند و امیدواریم با توجه به فراهم بودن تزریق واکسن در تمامی مراکز بهداشتی و پایگاه تجمیعی و سیار، مردم به این مراکز مراجعه و واکسن‌های دوز اول و دوم را تزریق کنند تا با بحران جدی مواجه نشویم.

دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا شهرستان تایباد در خصوص وضعیت واکسیناسیون تایباد بیان کرد: تاکنون ۱۱۴ هزار و ۱۶۱ دوز واکسن در تایباد تزریق شده که ۷۹ هزار و ۲۱۶ نفر دوز اول و ۳۴ هزار و ۹۴۵ نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند.