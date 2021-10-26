مشکل سوختگیری در ۱۲۰ پمپ بنزین اصفهان برطرف شد

بهمن علیپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختلال در توزیع سوخت در استان اصفهان همچون سراسر کشور اظهار داشت: حل این مشکل از ساعات اولیه امروز در دستور کار قرار گرفت و به مرور در حال برطرف شدن است.

وی افزود: در استان اصفهان همه ۳۰۶ جایگاه توزیع بنزین دچار مشکل شده بود.

سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اصفهان با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته تاکنون مشکل ۱۲۰ جایگاه سوخت در استان اصفهان برطرف شده است، ابراز داشت: برطرف کردن مشکلات دیگر جایگاه‌ها نیز در حال برطرف شدن است.

‌وی تصریح کرد: پرسنل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان اصفهان در جایگاه ها حضور یافته و تا نیمه های شب مشکل همه جایگاه های سوخت برطرف خواهد شد.