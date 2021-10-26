  1. استانها
  2. خوزستان
۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۰۳

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان:

جایگاه های سوخت خوزستان فعال هستند

جایگاه های سوخت خوزستان فعال هستند

اهواز- مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان گفت: جایگاه‌های سوخت در خوزستان مشکلی ندارند و اکنون ۲۰ جایگاه سوخت در اهواز فعال شده و رفع مشکل جایگاه‌های سوخت در استان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله نجفی عصر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با تأکید بر اینکه جایگاه‌های سوخت در خوزستان مشکلی ندارند و کنترل مستمر مخازن جایگاه‌های سوخت در حال انجام است، خبر داد: ۲۰ جایگاه سوخت در اهواز فعال شده است.

وی افزود: پس از اختلال ایجاد شده در خدمات الکترونیکی این جایگاه‌ها، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان خدمات سوختی را به شهروندان به‌صورت غیر الکترونیکی با قیمت آزاد ارائه می‌دهد.

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان با تأکید بر اینکه مشکل خدمات‌دهی در ۲۰ درصد از جایگاه‌های سوخت استان رفع شده گفت: تلاش برای حل کامل مشکل جایگاه‌های سوخت در خوزستان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تا این لحظه ۳۰ جایگاه سوخت در سراسر خوزستان فعالیت خود را به صورت کامل آغاز کرده اند.

کد مطلب 5336742

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها