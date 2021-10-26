جایگاه های سوخت خوزستان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله نجفی عصر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با تأکید بر اینکه جایگاه‌های سوخت در خوزستان مشکلی ندارند و کنترل مستمر مخازن جایگاه‌های سوخت در حال انجام است، خبر داد: ۲۰ جایگاه سوخت در اهواز فعال شده است.

وی افزود: پس از اختلال ایجاد شده در خدمات الکترونیکی این جایگاه‌ها، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان خدمات سوختی را به شهروندان به‌صورت غیر الکترونیکی با قیمت آزاد ارائه می‌دهد.

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان با تأکید بر اینکه مشکل خدمات‌دهی در ۲۰ درصد از جایگاه‌های سوخت استان رفع شده گفت: تلاش برای حل کامل مشکل جایگاه‌های سوخت در خوزستان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تا این لحظه ۳۰ جایگاه سوخت در سراسر خوزستان فعالیت خود را به صورت کامل آغاز کرده اند.