نیمی از پمپ بنزین های منطقه ساری به مدار برگشتند

سبحان رجب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تلاش برای فعال کردن جایگاه‌های سوخت از سوی کارشناسان فنی و پرسنل شرکت ادامه دارد، افزود: تاکنون نیمی از جایگاه‌های تحت پوشش در شهرهای مختلف فعال شدند.

وی با اظهار اینکه مابقی جایگاه نیز تا ساعتی دیگر به چرخه فعالیت برمی گردند، اظهار داشت: در حال حاضر بنزین با نرخ سه هزار تومانی در جایگاه‌ها عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: با رفع مشکل فنی و اختلال، عرضه سوخت به روال قبل برمی گردد و عرضه سوخت با کارت سوخت نیز میسر می‌شود.

رجب پور با اظهار اینکه در تأمین بنزین و نفتگاز در جایگاه مشکلی وجود ندارد، گفت: فرآورده‌ها به اندازه کافی در انبارهای نفت و جایگاه‌ها وجود دارد.

وی شایعات مربوط به افزایش قیمت سوخت را تکذیب کرد.

بیش ۱۳۰ جایگاه سوخت تحت پوشش شرکت نفت ساری فعالیت می‌کنند.