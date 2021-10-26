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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۴۵

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری:

نیمی از پمپ بنزین های منطقه ساری به مدار برگشتند

نیمی از پمپ بنزین های منطقه ساری به مدار برگشتند

ساری- مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی ساری گفت: نیمی از جایگاه های سوخت تحت پوشش به مدار و چرخه فعالیت برگشتند.

سبحان رجب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تلاش برای فعال کردن جایگاه‌های سوخت از سوی کارشناسان فنی و پرسنل شرکت ادامه دارد، افزود: تاکنون نیمی از جایگاه‌های تحت پوشش در شهرهای مختلف فعال شدند.

وی با اظهار اینکه مابقی جایگاه نیز تا ساعتی دیگر به چرخه فعالیت برمی گردند، اظهار داشت: در حال حاضر بنزین با نرخ سه هزار تومانی در جایگاه‌ها عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: با رفع مشکل فنی و اختلال، عرضه سوخت به روال قبل برمی گردد و عرضه سوخت با کارت سوخت نیز میسر می‌شود.

رجب پور با اظهار اینکه در تأمین بنزین و نفتگاز در جایگاه مشکلی وجود ندارد، گفت: فرآورده‌ها به اندازه کافی در انبارهای نفت و جایگاه‌ها وجود دارد.

وی شایعات مربوط به افزایش قیمت سوخت را تکذیب کرد.

بیش ۱۳۰ جایگاه سوخت تحت پوشش شرکت نفت ساری فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 5336788

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