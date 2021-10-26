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۴ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۱۴

اهدا مدال طلای امیرحسین زارع به موزه آستان قدس رضوی

اهدا مدال طلای امیرحسین زارع به موزه آستان قدس رضوی

امیرحسین زارع قهرمان وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد جهان در نروژ مدال خود را به موزه آستان قدس رضوی اهداء کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی که امروز سه شنبه با حضور مالک رحمتی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد، امیرحسین زارع قهرمان وزن ۱۲۵کیلوگرم کشتی آزاد، مدال طلای خود که مهرماه امسال در مسابقات جهانی کشتی آزاد کسب کرده بود را به آستان حضرت رضا (ع) اهدا کرد.

زارع پس از کسب مدال طلای مسابقات جهانی گفته بود که «لایق موزه امام رضا(ع) فقط طلاست، من در بازگشت به ایران، مدال طلای جهانم را به مشهد خواهم برد تا ضمن زیارت امام رضا(ع)، این مدال را تقدیم موزه کنم».

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم، با تبریک این موفقیت جهانی به قهرمان سنگین وزن کشتی آزاد کشورمان، اهدای مدال به موزه آستان قدس توسط ورزشکاران را نشانه‌ای از ارادت آن‌ها به حضرت رضا(ع) دانست و گفت: بزرگ‌ترین افتخار ما و همه مردم ایران این است که زیر سایه امام هشتم(ع) زندگی می‌کنیم و وظیفه داریم به هر شکل و میزانی که در توانمان هست، شکرانه این نعمت را به جا آوریم.

مالک رحمتی تصریح کرد: بزرگ‌ترین افتخار همه ما نوکری اهل بیت(ع) است و ورزشکاران و قهرمانان عزیز ما همچون امیرحسین زارع نیز با اهدای مدال‌های قهرمانی خود به موزه آستان قدس رضوی، بر این افتخار مهر تایید می‌زنند و دلبستگی خود را ثابت می‌کنند.

کد مطلب 5336810

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