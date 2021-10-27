سهم کشاورزان در پرداخت بیمه محصولات به ۱۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله هاشمی شامگاه سه شنبه در جمع کشاورزان، اظهار کرد: سال های زیادی کشاورزان به عنوان تولیدکننده محصول هیچ نقشی در قیمت گذاری محصولات تولیدی خود نداشتند و این موضوع هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ شرعی مشکل داشت.

رئیس هیئت مدیره بنیاد ملی گندم کاران کشور افزود: هر جا تولید کننده محصول در مبادله خرید و فروش رضایت و حضور نداشته باشد محل اشکال است و این امر باعث ناامیدی و بی اعتمادی کشاورزان به بخش دولتی بود.

وی تشکیل شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی بخش کشاورزی توسط مجلس شورای اسلامی را یک اقدام تاریخی و مهم در بخش کشاورزی دانست که تنش‌های اجتماعی بخش کشاورزی را به صفر رسانده است.

هاشمی تصریح کرد: در شورای سیاست گذاری قیمت محصولات کشاورزی، رئیس برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و دارایی و همچنین وزیر کشاورزی سه نفری هستند که از بخش دولتی حضور دارند و در مقابل نماینده کشاورزان ۶ رای خواهد داشت و به این ترتیب قیمت‌ها در جهت منافع کشاورزان خواهد بود.

وی افزود: برای رسیدن به خودکفایی در گندم سیاست‌های تشویقی خوبی هم برای کشاورزان و هم برای خریداران و کارخانه‌ها در نظر گرفته شده است.

رئیس هیئت مدیره بنیاد ملی گندم کاران کشور اطمینان خاطر داد با سیاست‌های شورای قیمت گذاری بیش از ۹۰ درصد مسائل و مشکلات کشاورزان حل می شود.

هاشمی افزود: بیمه کشاورزان و بیمه تامین اجتماعی معاف از سهم کارفرما، طرح صدور سند برای زمین‌های کشاورزی با حذف معیارهای موجود از اقدامات این شورا است.

وی تصریح کرد: در کشاورزی قراردادی علاوه بر امتیازات قبلی برای کشاورزان، سهم پرداختی بیمه کشاورزان که تا پیش از این ۳۰ درصد بود به ۱۰ درصد کاهش یافته است یعنی کشاورزان تنها با پرداخت ۱۰ درصد حق بیمه می‌توانند محصولات خود را بیمه کنند.

هاشمی اضافه کرد: تمام نهاده‌های مورد نیاز زمان کاشت و سهم بیمه کشاورزان در کشت قراردادی به صورت اعتباری و رایگان در اختیار کشاورزان قرار داده شده و در زمان برداشت از کشاورزان باز پس گرفته می‌شود.

وی گفت: بنیاد ملی گندم کاران یک تشکل مردمی است و در سیطره بخش دولتی نیست بنابراین با عوض شدن سیاست‌های دولت‌های مختلف منافع کشاورزان حفظ می‌شود.