۲۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۲۳

نمایشگاه اشتغال در فارس برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی فارس از برگزاری نمایشگاه اشتغال در باغ جنت شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن حقایقی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: در این نمایشگاه حدود 200غرفه پبش بینی شده و بانک ها ، دستگاه ها و بنگاه ها می توانند فعالیت های خود را در زمینه اشتغال به معرض نمایش قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما در برگزاری این نمایشگاه معرفی افرادی است که از محل بنگاه ها ضمن دریافت تسهیلات ایجاد اشتغال کرده اند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی فارس تاکید کرد: ثبت نام برای شرکت در این نمایشگاه از 21 مرداد ماه شروع شده و تا پایاین همین هفته ادامه دارد.

حقایقی با اعلام اینکه شرکت در ابن نمایشگاه هیچگونه محدودیتی ندارد افزود: در این نمایشگاه افرادی که از بنگاه های زودبازده یا محل های دیگر تسهیلات گرفته و ایجاد اشتغال کرده اند می توانند شرکت کنند.

کد مطلب 533684

