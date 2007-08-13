نمایشگاه اشتغال در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن حقایقی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: در این نمایشگاه حدود 200غرفه پبش بینی شده و بانک ها ، دستگاه ها و بنگاه ها می توانند فعالیت های خود را در زمینه اشتغال به معرض نمایش قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما در برگزاری این نمایشگاه معرفی افرادی است که از محل بنگاه ها ضمن دریافت تسهیلات ایجاد اشتغال کرده اند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی فارس تاکید کرد: ثبت نام برای شرکت در این نمایشگاه از 21 مرداد ماه شروع شده و تا پایاین همین هفته ادامه دارد.

حقایقی با اعلام اینکه شرکت در ابن نمایشگاه هیچگونه محدودیتی ندارد افزود: در این نمایشگاه افرادی که از بنگاه های زودبازده یا محل های دیگر تسهیلات گرفته و ایجاد اشتغال کرده اند می توانند شرکت کنند.