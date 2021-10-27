اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولویت اجرایی طرح تولید مسکن در شهرستان‌ها اظهار داشت: شهر اصفهان با توجه به اینکه درگیر فرونشست زمین و مشکل کم آبی است باید طرح تولید مسکن را در شهرستان‌های اطراف و روستاهای این استان اجرایی کنند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد شهر اصفهان هم در حال حاضر زمینی برای ساخت نداشته باشد و چرا مسئولان به روستاها و شهرهای کوچک توجهی بیشتری برای ساخت مسکن ندارند.

ایجاد اشتغال با اولویت ساخت مسکن در روستاها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساخت مسکن در روستاها و شهرهای کوچک باعث رونق اشتغال و حتی ماندگاری مردم در آن مناطق و جلوگیری از مهاجرت می‌شود که کمتر در حاشیه شهرها تجمع داشته باشند.

وی با تاکید بر ایجاد اشتغال و مسکن در روستاها گفت: در غیر این صورت مهاجرت به مرکز استان افزایش پیدا می‌کند که این امر خود باعث تشدید بحران‌های فرونشست زمین، ازدیاد جمعیت در حاشیه شهر و کارتن‌خوابی خواهد شد.

سلیمی خاطر نشان کرد: دولت باید با توجه به بحران کلان‌شهرها، ارائه خدمات و ساخت و ساز را به سمت شهرهای اطراف و روستاها سوق دهد تا از این طریق اشتغال هم ایجاد شود.