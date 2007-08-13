چهارمین همایش فرماندهان رده های مقاومت نمونه بسیج کشور در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سردار سرتیپ محمد حجازی صبح امروز در سالن همایشهای صدا و سیمای خراسان رضوی طی ایراد سخنانی با بیان اهداف برگزاری این همایش گفت: تقویت ، توسعه، رشد و ارتقای رده های مقاومت بسیج کشور هدف اصلی طرح اسوه است .

فرمانده نیروی مقاومت بسیج کشور گفت: شناسایی حوزه ها و پایگاه های برتر و معرفی آنان به دیگر حوزه ها، کشف عوامل موفقیت پایگاه های نمونه، ارائه الگو و اسوه برتر و بهره گیری از روش های برتر در اجرای از جمله اهداف این طرح است .

وی با اشاره به شعار این طرح با عنوان پایگاه محوری و حوزه محوری تصریح کرد: شناسایی و فعال کردن 40 هزار پایگاه ،چهار هزار حوزه، دو هزار و 500 گردان و بیش از 50 هزار واحد دانش آموزی کار بسیار مسکلی بود این طرح از اجرای آن موفق بیرون آمد .

در این همایش از حوزه های مقاومت بسیج حضرت زهرا (س) خمینی شهر اصفهان، الهادی سمنان، شهید سمیه کردستان، حضرت زهرا (س) لرستان، پایگاه های مقاومت حضرت ابوالفضل (ع) اصفهان، کوثر تهران، مرصاد آذربایجان غربی، شهید آوینی سمنان ، علوم دریایی دانشجویی سیستان و بلوچستان و گردان عاشورا 106 تهران به عنوان 10 نمونه برتر و از 56 نمونه کشوری نیز تقدیر به عمل آمد .