سرمایه گذاری مهمترین اصل در صنعت گردشگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عشرت شایق افزود: در ابتدا باید به معرفی گردشگی برای عام مردم پرداخت تا اهمیت گردشگری برای همه مردم قابل لمس باشد. سپس می توانیم با ایجاد فرصت های شغلی در این صنعت از تمام جهات آن را گسترش دهیم .

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ، ورود افراد دلسوز در گردشگری کشور را یکی از عوامل جذب سرمایه عنوان کرد و افزود: صنعت گردشگری موضوعی وسیع است که پیگیری همه مسئولان را می طلبد.

وی یکی از مشکلات سرمایه گذاران را نظام بروکراسی عنوان کرد و گفت: مهمترین اصل موفقیت در گردشگری سرمایه گذاری است و مسئولان با حل مشکلات بروکراسی برای سرمایه گذاران می توانند به گردشگری کمک فراوانی کنند.

شایق با تاکید بر اهمیت زمان سرمایه گذاری گفت: اگر بروکراسی سرمایه گذاری طولانی شود مسلما زمان فرصت سازی در سرمایه گذاری تبدیل به فرصت سوزی می شود.

شایان ذکر است ، نخستین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در ایران در سوم و چهارم شهریور ماه در تهران برگزار می شود.