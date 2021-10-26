اجرای طرح «روستای بدون بیکار» در لرستان

حامد ویسکرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام در لرستان اظهار داشت: این تسهیلات به صورت کاملاً قرض الحسنه است.

وی با بیان اینکه با پرداخت این تسهیلات، بیش از ۱۰ هزار طرح اشتغال روستایی نیز ایجاد شده است اظهار داشت: با برنامه ریزی های جدید به سمت ایجاد روستاهای بدون بیکار در استان حرکت می‌کنیم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در لرستان افزود: برخی روستاها را به عنوان روستای هدف مشخص می‌کنیم و به سمت ایجاد روستای بدون بیکار می‌رویم.

ویسکرمی با بیان اینکه این طرح برای اولین بار در یکی از روستاهای کوهدشت اجرا شد گفت: همچنین در حوزه احسان اجتماعی بیش از ۲۸۰ هزار بسته معیشتی، لوازم التحریر و… در میان نیازمندان توزیع شده است.