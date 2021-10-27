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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۵۳

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان:

۱۴ تیم تخصصی در حال راه‌اندازی جایگاه های بنزین‌ هرمزگان هستند

۱۴ تیم تخصصی در حال راه‌اندازی جایگاه های بنزین‌ هرمزگان هستند

بندرعباس - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان گفت: بیش از ١۴ تیم تخصصی به اقصی نقاط استان هرمزگان اعزام شدند و در حال راه اندازی جایگاه های سوخت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله اکبری اظهار کرد: از ظهر سه شنبه بدلیل اشکال در سامانه هوشمند مدیریت کارت سوخت، مشکلاتی در امر خدمت رسانی به هم استانی‌های عزیز رخ داده است.

وی ابراز داشت: ضمن پوزش از مردم صبور و فهیم استان بابت این دشواری‌ها، اطمینان می‌دهیم کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان تا رفع کامل مشکل دست از تلاش بر نمی‌دارند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان بیان داشت: تاکنون بیش از ١۴ تیم تخصصی به اقصی نقاط استان هرمزگان اعزام و در حال راه اندازی جایگاه‌های سوخت هستند.

اکبری تصریح کرد: تا پایان چهارم آبان‌ماه بیش از ۵٣ درصد جایگاه‌های استان به چرخه خدمت رسانی بازگشته اند و این عدد هر دقیقه بیشتر می‌شود.

وی گفت: از هم استانی‌های گرامی خواهشمندم به شایعات در زمینه کمبود فرآورده‌های نفتی یا تغییر قیمت که عموماً هدفی جز سلب آرامش روانی جامعه ندارند، توجه نکنند و تنها در صورت ضرورت به سوختگیری خودرو خود به نزدیک ترین جایگاه آماده به خدمت برای دریافت بنزین یا نفت‌گاز مراجعه کنید.

کد مطلب 5336994

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