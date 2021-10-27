مرحله منطقه ای بیست و سومین جشنواره قصه گویی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل میر عظیمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری مرحله منطقهای بیست و سومین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان، اظهار کرد: این جشنواره به میزبانی مرکز فرهنگی هنری مجتمع کانون رشت برگزار میشود.
وی افزود: ۹ قصهگو در دو بخشهای «ملی» و «آئینی و سنتی» طی دو روز ششم و نهم آبان ماه اجرای قصه دارند.
میر عظیمی با اشاره به اینکه روز نخست برگزاری این رویداد فرهنگی در استان گیلان با اجرای قصهگویان بخش ملی از ساعت ۱۳ روز پنجشنبه ششم آبان آغاز میشود، گفت: شش قصهگو در بخشهای «زنان و مردان» و «دختران و پسران» به قصهگویی میپردازند.
مدیر کل کانون پرورش فکری گیلان با بیان اینکه روز یکشنبه نهم آبان ماه روز دوم اجراها است، اضافه کرد: در این روز سه قصه گو در بخش «آئینی و سنتی» اجرای خواهند داشت.
وی با اشاره به داوری مجازی اجراها، تأکید کرد: علاقهمندان نیز میتوانند در صفحه رسمی اینستاگرام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان به نشانی kanoonparvares_gui قصهگویی هنرمندان گیلانی تماشا کنند.
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