انتقاد عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به قیمت خرید تضمینی گندم

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کشت قراردادی گندم کشور اظهار کرد: مساله گندم به امنیت غذایی ما برمی گردد و ما باید کشاورزی را متحول کنیم تا بتوانیم خودکفا شویم.

نماینده علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی افزود: کشت گندم در کشور ما به صورت سنتی انجام می شود و عملکرد برداشت در هر هکتار به طور متوسط سه الی چهار تن در هکتار است که عملکرد مناسبی نیست و لازم است با همت نیروهای متخصص و جوان کشور راندمان تولید را بالا ببریم.

وی با بیان اینکه ۶ تا هشت میلیون تن گندم به کشور وارد می کنیم، افزود: از هرجای دنیا که به کشور وارد کنیم بیش از ۱۰ هزار تومان در هر کیلوگرم هزینه خواهد داشت و این در حالی است که قیمت خرید تضمینی گندم در کشور هفت هزار و ۵۰۰ تومان است و من معتقد هستم قیمت باید بیشتر باشد.

نوروزی ادامه داد: هرچند قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته که پنج هزار تومان بود افزایش داشته اما با توجه به هزینه های کاشت، داشت و برداشت و تورم جامعه قیمت خرید کم است.

نماینده علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بودجه بخش کشاورزی در چند سال اخیر به خوبی بسته شده و این امر حاصل خرد جمعی و استفاده از یافته های علمی متخصصا است.

وی افزود: تا امروز ۲۰ درصد این بودجه تخصیص یافته و امیدواریم مابقی آن محقق شود.