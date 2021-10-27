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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۲۵

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

۷۴ درصد از جمعیت هدف لرستان یک دُز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند

۷۴ درصد از جمعیت هدف لرستان یک دُز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند

خرم‌آباد- قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۷۴ درصد از جمعیت هدف استان یک دُز از واکسن کرونا و ۴۰ درصد نیز هر دو دُز واکسن را دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی امروز چهارشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: در مجموع تا کنون دو میلیون و ۴۰۸ هزار دُز واکسن کرونا وارد لرستان شده است.

وی عنوان کرد: از این تعداد تا کنون یک میلیون و ۶۷۱ هزار دُز تزریق شده است.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه از مجموع کل واکسن‌های تزریق شده، یک میلیون و ۸۰ هزار نفر یک دُز و ۵۹۱ هزار نفر نیز هر دو دُز واکسن را دریافت کرده‌اند.

فرهادی بیان داشت: در مجموع تا کنون ۷۴ درصد از جمعیت هدف استان، یعنی بالای ۱۲ سال یک دُز را و بیش از ۴۰ درصد نیز هر دو دُز را کامل دریافت کرده‌اند و تاکید همیشگی ما به مردم عزیز مراجعه هر چه سریع‌تر برای دریافت واکسن است.

کد مطلب 5337066

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