به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی امروز چهارشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: در مجموع تا کنون دو میلیون و ۴۰۸ هزار دُز واکسن کرونا وارد لرستان شده است.

وی عنوان کرد: از این تعداد تا کنون یک میلیون و ۶۷۱ هزار دُز تزریق شده است.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه از مجموع کل واکسن‌های تزریق شده، یک میلیون و ۸۰ هزار نفر یک دُز و ۵۹۱ هزار نفر نیز هر دو دُز واکسن را دریافت کرده‌اند.

فرهادی بیان داشت: در مجموع تا کنون ۷۴ درصد از جمعیت هدف استان، یعنی بالای ۱۲ سال یک دُز را و بیش از ۴۰ درصد نیز هر دو دُز را کامل دریافت کرده‌اند و تاکید همیشگی ما به مردم عزیز مراجعه هر چه سریع‌تر برای دریافت واکسن است.