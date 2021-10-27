تمامی جایگاه های سوخت منطقه ساری فعال شدند

سبحان رجب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با تلاش شبانه روزی همکاران تمامی جایگاه‌های عرضه بنزین تحت پوشش فعال شدند، افزود: در حال حاضر عرضه سوخت درجایگاه ها انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بنزین با نرخ دوم معادل سه هزار تومانی عرضه می‌شود، افزود: در برخی از جایگاه‌ها نیز مشکل سیستم هوشمند رفع شده و با نرخ هزار و ۵۰۰ تومانی سوخت داده می‌شود.

وی ادامه داد: همکاران در حال راه اندازی سامانه هوشمند جایگاه‌ها هستند و پیش بینی می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان مشکل حل شود.

رجب پور یادآور شد: در حال حاضر تمامی جایگاه‌ها آمادگی عرضه سوخت را دارند و صف‌ها نیز به روال عادی برگشته است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مازندران - ساری از مردم خواست تا تخلفات را گزارش کنند، گفت: هیچکس اجازه ندارد در جایگاه‌ها، سوخت را غیر از نرخ مصوب عرضه کند.

وی تاکید کرد: با توجه به مشکل ایجاد شده، ذخایر کارت سوخت رانندگان درپی مشکل ایجاد شده محفوظ می‌ماند و آنچه که در کارت‌ها بوده، ذخیره باقی خواهد ماند.