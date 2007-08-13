حسینعلی نوذری در این باب به خبرنگار مهر گفت: این مقاله راجع به دیدگاهای فلسفی سیاسی رورتی و چرخش زبانی در نگاه رورتی که رورتی برای از بین بردن شکاف میان فلسفه تحلیلی و قاره ای صورت داده بود که در واقع ادامه حرکتهای کانتی است . نقدی که رورتی بر فلسفه کانتی و فلسفه تحلیلی دارد و همین طور بررسی فلسفه سیاسی ریچارد رورتی و تبیین مفهوم لیبرالیسم بورژوازی پست مدرن در این مقاله گنجانده شده‌اند.

وی افزود: در این مقاله در حقیقت به بررسی نوسان رورتی بین نئولیبرالیسم و نئو پراگماتیسم اشاره کرده ام و تأثیری را که رورتی در حوزه‌های مختلف اندیشه اجتماعی و علوم سیاسی داشته و نگره‌هایی را که در مورد تاریخ ارائه کرده واکاوی می‌کنم.

وی در خصوص وضعیت ترجمه آثار رورتی در ایران گفت: فقط یک مقاله از رورتی با عنوان "اولویت دموکراسی بر فلسفه" که خشایار دیهیمی آن را ترجمه کرده توسط انتشارات طرح نو منتشر شده که جزوه کوچک ولی اساسی در این زمینه است. "امکان، کنایه و همبستگی " هم ترجمه شده ولی آثار اساسی رورتی مثل "فلسفه و آیینه طبیعت" ،"چرخش زبانی" و بقیه آثار رورتی هنوز به زبان فارسی ترجمه نشده‌اند.

این استاد دانشگاه ، رورتی را از شارحان و طرفداران لیبرالیسم بورژوایی پست مدرن خواند که قائل به گرایشهای جمع گرایانه است و در این باره گفت : درک اندیشه‌های رورتی مستلزم درک پیچیدگیهای مفاهیم نظری مختلفی است که در اندیشه او وجود دارند.

نوذری از ادامه انتشار مقالات در زمینه آرای رورتی خبر داد و گفت : قصد دارم دیدگاههای اساسی ریچارد رورتی را در فلسفه سیاسی معاصر ایالت متحده بررسی کنم.

مقاله " ریچارد رورتی آخرین انقلاب مفهومی و نظری" در آخرین شماره فصلنامه پژوهشی علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی در پاییز 86 انتشار می یابد.