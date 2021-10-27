محکومیت قضائی مجری پروژه مجتمع مسکونی راژیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دیده‌بان شفافیت و عدالت در استان قزوین با صدور اطلاعیه‌ای از محکومیت قضائی مجری پروژه مسکن راژیا در استان قزوین خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

سال گذشته ساکنین حدود ۲۰۰ واحد مجتمع مسکونی راژیا، شکوائیه‌ای مبنی بر تغییر کاربری غیر مجاز و فروش قسمتی از فضاهای مشاعی پروژه مشارکتی راژیا توسط مجری پروژه و تضییع حقوق خریداران و عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد منعقده از سوی مجری (شرکت زمرد بنا) و شهرداری قزوین، به مراجع ذیصلاح اجرایی و نظارتی استان ارسال و از طریق دفتر دیده‌بان شفافیت و عدالت استان قزوین نیز برای استیفای حقوق عامه (شهرداری) و حقوق مکتسبه ساکنین، استمداد شده بود.

دفتر دیده‌بان شفافیت و عدالت استان، با تشکیل جلسات متعدد با حضور ذی‌نفعان سعی در حل و فصل موضوع داشت، که متأسفانه مجری پروژه (آقای سلطانیه) به رغم حضور در جلسه و طرح مطالب مبسوط و یکجانبه خود، حاضر به شنیدن ادعای نماینده ساکنین مجتمع نشد و با ترک جلسه، موضوع لاینحل و بی نتیجه باقی ماند! و معترضین ناگزیر از طرح دعوای حقوقی در محاکم عمومی شدند.

خوشبختانه با ورود و بررسی موضوع در شعبه ۸ دادگاه حقوقی قزوین، خواسته الزام به ایفای تعهدات مجری مبنی بر تحویل مشاعات و مشترکات فضا و قسمت‌های پذیرایی، ورزشی، آموزشی و واحد میهمان و پارکینگ‌های مختص فضای مشاعی به انضمان تکمیل و برطرف کردن نواقص موضوع قرارداد و انتقال قدرالسهم خریداران در مشاعات و پرداخت کلیه خسارت‌های دادرسی در حق خواهان‌ها، با صدور رأی نهایی دادگاه به نفع ساکنین، محقق شد.

دیده‌بان شفافیت و عدالت استان قزوین، از دقت نظر، مساعی و پیگیری‌های مجدانه رئیس محترم شعبه ۸ دادگاه حقوقی قزوین و سایر عزیزانی که در استیفای حقوق ساکنین مجتمع تلاش نمودند سپاسگزاری نموده و به متخلفین از قوانین و مقرارت و دست اندازان به حقوق عامه و منابع عمومی که با تکیه بر نقاط ابهام و غیر شفاف در تصمیمات اجرایی و تنظیم قراردادهای مشارکتی و پیمانکاری در صدد سو استفاده از حقوق مردم و بیت المال می‌باشند، شدیداً اخطار می‌دهد، که همواره در رصد نظارت عمومی مردم قرار داشته و گریزی از اجرای عدالت نخواهند داشت.

گفتنی است حکم صادر شده بدوی است.