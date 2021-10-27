سرعت گرفتن عملیات اجرایی احداث پایانه مترویی آزادگان

به گزارش خبرگزاری مهر، فاز نخست پروژه احداث پایانه ۵۰ هکتاری آزادگان که محلی برای تعمیر و توقف قطارهای خط ۳ مترو به حساب آمده و با بهره برداری از آن امکان کاهش سرفاصله حرکتی قطارها در این خط میسر می‌شود، مراحل پیشرفت عملیات اجرایی را پشت سر می‌گذارد و برای تسریع در تکمیل آن، تامین به موقع منابع مالی یک پیش شرط اساسی است.

علیرضا کرد رستمی سرپرست مجری پروژه پایانه آزادگان با اعلام مطلب فوق افزود: کلنگ احداث پایانه آزادگان در منطقه ۱۸، آبان ماه سال گذشته بر زمین زده شد و در حال حاضر چند جبهه کاری از پروژه فعال است. برای دسترسی به سه راهی موجود در جنوب خط ۳، انحراف ترافیک در بزرگراه آیت الله سعیدی انجام و عملیات خاکی به همراه احداث سازه نگهبان (شمع و سرشمع) طبق برنامه پیش می‌رود.

همچنین احداث یک تونل ۴۰ متری زیر خط راه‌آهن و یک تونل ۳۰ متری در جوار بزرگراه آیت الله سعیدی و سازه گالری در محدوده بزرگراه آیت الله سعیدی و محور راه آهن نیز در حال اجراست و همزمان در اراضی مربوط به پایانه، عملیات خاکبرداری به تراز کف رسیده است. از طرفی جمع‌آوری پسماندهای مدفون در محوطه‌ای به وسعت ۶ هکتار از این اراضی هم در دستور کار قرار دارد.

کردرستمی با بیان اینکه از ابتدا قرار بر این بوده تا ۷۰ درصد هزینه ساخت پایانه آزادگان از طریق تهاتر املاک و ایجاد مجتمع ایستگاهی تامین شود، گفت: پروژه در وضعیت قابل قبولی از حیث سرعت گرفتن عملیات اجرایی در جبهه‌های مختلف کاری قرارگرفته اما به هر حال تامین به موقع منابع مالی، لازمه استمرار روند پیشرفت کاراست و این مهم باید به صورت مداوم مدنظر قرار گیرد.

سرپرست مجری پروژه پایانه آزادگان در پایان گفت: با در نظر گرفتن موضوع اتصال خط ۳ متروی تهران به خط حومه‌ای اسلامشهر در آینده‌ای نه چندان دور، اهمیت ساخت و بهره برداری به موقع از پایانه مذکور دوچندان بوده و این پایانه به یکی از مهمترین اجزای شبکه حمل و نقل ریلی پایتخت تبدیل خواهد شد.