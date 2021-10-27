آموزش حضوری دانش آموزان به شرط واکسیناسیون

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - آمنه سپهر: مصائب کرونا، همان میهمان ناخوانده ای که هر روز با شمایلی جدید درب خانه‌ها را می کوبد هر روز در رسانه‌های مختلف نوشتاری و دیداری سرفصل عناوین خبری است.

اما این بیماری سوای اینکه سلامت جسمانی انسان‌ها را نشانه گرفته، متأسفانه روان افراد تک تک جامعه را نیز بازیچه خود قرار است. امروزه اگر از هر دانش آموزی یک آزمون سر دستی گرفته شود، متوجه عمق مشکل آموختن دانش آنها می‌شوید، دانش آموزانی که در کلاس درس نیز با مشکلات یادگیری و دوباره کاری‌های آموزگاران مشکلات یادگیری خود را بر طرف می‌کردند. امروز باید از مانیتور یک گوشی هوشمند که به اندازه کف دستی می‌رسد، آموزش را فرا بگیرند.

افت تحصیلی و کاهش یادگیری دانش‌آموزان در کلاس‌های مجازی، ارمغان آموزش‌های آنلاین است که به یکی از دغدغه‌های این روزهای والدین تبدیل شده است. حالا دست اندرکاران آموزشی کشور با مشاهده مشکلات تحصیلی دانش آموزان طی اقداماتی خبر از بازگشایی مدارس از هفته آینده داده‌اند. خبری خوشایند اما دلهره بر انگیز. این خبر از سویی باعث خوشحالی والدین و از سویی دیگر اضطراب آنان را برای حضور در کلاسهای درس آن هم در دوران پیک ششم کرونا افزایش می‌دهد.

حالا والدین بر سر دوراهی و تردید رفتن و یا نرفتن فرزندانشان به کلاسهای درس مانده‌اند. سلامت فرزندان از یک سو و افت تحصیلی شدید فرزندان و جولان گاه و بیگاه آنان در فضاهای مجازی و گرایش بیش از حد و اعتیاد گونه آنان به این حوزه که روان آنان را لگد مال کرده از یکسو راه را برای تصمیم گیری والدین دشوار کرده است.

والدین دانش آموزان استان فارسی سلامت فرزندانشان اولویت اصلی آنان است و می‌گویند که باید کلاسهای حضوری از هر نظر ایمن باشد. این نکته حائز اهمیت است که باید کلاسهای حضوری مشروط به واکسیناسیون صدرصدی دانش آموزان و کلیه کادر آموزشی مدارس باشد.

تشکیل کلاس‌هایی با جمعیت کم دانش آموزی و رعایت واقعی فاصله گذاری اجتماعی و نظارت هوشمندانه معاونین و کادر آموزشی در فضای باز مدرسه برای رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی خصوصاً در مدارس پسرانه که اعتقاد زیادی به استفاده از ماسک ندارند و یا در هنگام شوخی با همسالان خود گهگاه ماسک‌ها برداشته می‌شود، ضروری است. زیرا اگر به این شیوه کلاسهای حضوری اجرا شود، قطعاً اعتماد والدین جلب خواهد شد.

امید است که کلیه دست اندرکاران آموزشی همه دستور العمل هایی که در بخشنامه‌های ارسالی ذکر شده بدرستی واقف و به آن عمل کنند زیرا اگر نقصی در اجرای روند رعایت پروتکل‌ها پیش آید قطعاً با فاجعه دیگری در حوزه سلامت و آموزش روبرو و توفیقی حاصل نخواهد شد.

در این گزارش برخی از والدین دانش آموزان استان فارس معتقدند که آموزش‌های مجازی تأثیری در روند یادگیری فرزندانشان نداشته و فقط اعصاب و روان والدین و دانش آموزان به خطر افتاده است.

برخی دیگر نیز معتقدند، فشارهای روانی حاکم بر فرزندانشان در کلاسهای متراکم درسی کمتر و فرزندانشان آرام تر شده‌اند.

برخی دیگر از والدین نیز از تغییر سبک آموزش و ناتوانی آنان برای همراهی با فرزندانشان سخن به میان آوردند که در این زمینه عاجز مانده‌اند. بخش دیگری از مصائب این بیماری و تأثیرات آنان بر سیستم آموزشی کشور گریبان والدین شاغل را گرفته است که عنوان می‌کنند فرزندانمان به حال خودشان رها شده‌اند و از لحاظ آموزشی با لطمات جبران ناپذیری روبرو شده‌اند.

آموزش مجازی و انزوا طلبی

یک بانوی جهرمی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با شیوع کرونا مجبور شدم برای پسرم گوشی بخرم اما نمی‌دانستم که این گوشی پسرم را فرسنگ‌ها از ما دور می‌کند.

خانم رضایی اظهار کرد: اوایل تدریس مجازی پسرم به ظاهر در کلاس‌ها حضور می‌یافت و خودم هم که شاغل بودم خیالم از بابت پسرم راحت بود زیرا او یکی از دانش آموزان باهوش و ممتاز مدرسه بود.

او ادامه داد: اما وقتی متوجه شدم که در فضای اینترنتی بیشتر به دنبال بازی است، متوجه عمق مشکل شدم.

خانم رضایی ادامه داد: از طریق کلاس‌های خصوصی توانستم عقب ماندگی پسرم را جبران کنم اما معتقدم کلاس‌های مجازی راهگشای تدریس و سواد آموزی نیست.

در ادامه یکی از والدین دانش آموز زرین دشتی نیز حضور فرزندش را در گروی واکسیناسیون همه دانش آموزان عنوان کرد و گفت: دانش آموز پایه اول دبستان نیاز به آموزش حضوری دارد اما باید واکسیناسیون صددرصدی انجام شده باشد تا والدین بدون دغدغه فرزندانشان را به مدارس بفرستند.

مادر محمد مهدی دانش آموز پایه هشتم در شهرستان استهبان نیز با اذعان بر اینکه پسرش با افت تحصیلی شدیدی روبرو شده است، بیان کرد: سیستم آموزشی کشور نتوانست زیرساخت‌های لازم برای حضور دانش آموزان در مدارس را مهیا کند تا شاهد این وضعیت بد تحصیلی نباشیم.

این بانوی استهباناتی با انتقاد از عملکرد معلمان در فضای تدریس مجازی گفت: معلمی که یک فایل صوتی یا یک کلیپ نصف و نیمه ارسال و در جواب اعتراض والدین بی تفاوت است، آیا می‌تواند پاسخگوی نیاز آموزشی فرزندان ما باشد.

او ادامه داد: به جرأت می گویم که برخی از والدین مجبور بودند به جای فرزندانشان در کلاس‌ها حاضر شوند تا با استفاده از شنیده‌ها و داده‌های معلم و کلیپ‌ها فرزندانشان را توجیه کنند.

وی بیشترین افت تحصیلی دانش آموزان را در دروس ریاضیات عنوان کرد و گفت: وضعیت یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی بسیار تأسف برانگیز است.

در این رهگذر، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با بروز بحران کرونا آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری شد وبا تلاش معلمان و فرهنگیان ومتولیان آموزش و پرورش محتواهایی تولید شد ودراختیار دانش آموزان واولیا قرار گرفت که تداوم آموزش را درپی داشت.

محمد فیاض پور اظهار کرد: این جهاد آموزشی همچنان ادامه دارد و بستگی به رنکینگ شهرستان‌ها و مناطق گاهی آموزش حضوری نیز در دستور کار معلمان قرار دارد.

هیچ آموزشی جایگزین روش حضوری نمی‌شود

وی با بیان اینکه ما بعنوان متولیان تعلیم و تربیت معتقدیم که هیچ آموزشی جایگزین آموزش حضوری نمی‌شود، ابراز کرد: دانش آموزان نیاز به تعامل و همراهی کارکنان مدارس و معلمان و هم کلاسی‌های خود دارند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش فارس تصریح کرد: آمارهای نگران کننده‌ای از عدم حضور دانش آموزان در مدرسه و درحالت قرنطینه گزارش شده است که مشکلات روحی و روانی زیادی درپی داشته است، بنابراین معتقدیم که باید همزمان سلامت جسمانی وسلامت روحی و روانی فرزندانمان مدنظر اولیا و مربیان ومعلمان باشد، تا ازاین بحران با کمترین آسیب عبور کنیم.

فیاض پور با تاکید بر لزوم واکسیناسیون فرهنگیان و دانش آموزان به صورت ۱۰۰ درصدی اضافه کرد: اکنون با واکسیناسیون کامل فرهنگیان و با تغییر وضعیت رنکینگ مناطق وشهرها وبامجوز ستاد کرونا، کلاسهای حضوری درمناطق کم جمعیت روستایی و عشایری برقرار است، اما امیدواریم با رعایت پروتکل‌ها به تدریج کلاسهای حضوری گسترش یابد ونگرانی های همه برطرف شود.

او ابراز امیدواری کرد: امید می‌رود با بالا رفتن و افزایش کیفیت آموزشی و تربیتی سلامت جسمی و روحی فرزندانمان تأمین شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش پرورش استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید ۵۰۰ هزار دانش آموز پایه ابتدایی استان در حال تحصیل هستند، خاطرنشان کرد: واکسیناسیون فرهنگیان بصورت ۱۰۰ درصدی انجام شده و ۶۰ درصد از جمعیت دانش آموزی این استان نیز واکسینه شده‌اند.

در این رهگذر یک کارشناس ارشد مشاوره خانواده نیز در رابطه با آسیب‌های جسمی و روانی حاصل از استفاده از گوشی‌های هوشمند توسط دانش آموزان در دوران پسا کرونا اظهار کرد: اعتیاد به دنیای مجازی و بازی‌های کامپیوتری، یکی از آسیب‌هایی است که دانش آموزان را با آسیب‌های جدی روبرو و رهاورد آن چاقی، پرخاشگری و انزوا طلبی بوده است.

عبدالله هاشمی نداشتن سواد رسانه‌ای دانش آموزان را مهمترین عامل غرق شدن آنان در این فضای مسموم دانست و گفت: به دلیل برخورداری از ساعت‌های اضافه، دانش آموزان ناخواسته از گوشی‌های هوشمند و دنیای مجازی استفاده نامناسب می‌کنند.

وی افزود: اعتماد اضافه و نظارت ناکافی والدین به عملکرد فرزندان باعث می‌شود تا تربیت مناسبی صورت نگرفته و بچه‌ها بر اثر هیجانات درونی دچار لغزش و در نهایت آسیب ببینند.

هاشمی از دیگر آسیب‌های این حوزه را پیدایش مشکلات شنیداری و دیداری دانست و بیان کرد: دیده شده است که برخی از دانش آموزان با مشکلات شدید بینایی و شنیداری بر اثر استفاده زیاد از تلفن‌های همراه روبرو شده‌اند.

این کارشناس ارشد مشاوره خانواده، عدم ارتباط گیری صحیح در اجتماع و همسالان را نتیجه انزوا طلبی دانش آموزان بر اثر استفاده بیش از حد آنان از تلفن‌های همراه عنوان کرد.