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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۳۳

جانشین فرمانده انتظامی ایلام خبر داد؛

کشف ۱۱ قبضه کلت کمری جنگی در دهلران

کشف ۱۱ قبضه کلت کمری جنگی در دهلران

ایلام-جانشین فرمانده انتظامی استان ایلام از کشف ۱۱ قبضه کلت کمری جنگی در شهرستان دهلران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نجفی اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال تعدادی سلاح قاچاق توسط فردی هنجار شکن به شهرستان دهلران موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیم عملیاتی پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی محل نگهداری این محموله قاچاق اسلحه جنگی شدند.

جانشین انتظامی استان در ادامه گفت: ماموران انتظامی شهرستان دهلران پس از هماهنگی با مقامات قضائی در یک اقدام موفق ۱۱ قبضه اسلحه کمری را کشف کردند.

سرهنگ نجفی بیان داشت: با توجه به اینکه این ماموریت به صورت شبانه اقدام پذیرفته، متهم با استفاده از تاریکی شب متواری و تلاش برای دستگیری وی ادامه دارد.

کد مطلب 5337207

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