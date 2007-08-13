هشتمین جشنواره ملی شعر کوثر در شاهرود برگزار می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هشتمین جشنواره ملی شعر کوثر در چهار بخش ویژه با محوریت حضرت فاطمه زهرا (س)، حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و اتحاد ملی و انسجام اسلامی و بخش آزاد برگزار می‌شود.

علی مرادی تصریح کرد: بیش از دو هزار قطعه شعر از 23 استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است و مرحله دوم داوری آثار با حضور داوران و شاعران ملی در این هفته انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: کوچکترین شاعر شرکت کننده در این جشنواره دختر 9 ساله و مسن ترین شرکت کننده شاعری 75 ساله است.

به گفته وی، بخش عمده اشعار از استان های دیگر به دبیرخانه ارسال شده است و برگزاری کارگاه های شعر و حضور شاعران ملی را در جشنواره از برنامه های این جشنواره در شاهرود است.

مرادی همچنین از برگزاری جشن شبهای شعبان از 24 تا 30 مرداد ماه در فضای بیرونی تالار آفتاب خبر داد و افزود: در این شب ها برنامه های فرهنگی و هنری با حضور هنرمندان شهرستان ها برگزار می شود.

وی تاکید کرد: طرح نخستین جشنواره مطبوعات منطقه کویر ایران به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ارسال شده است که در صورت اجرایی شدن جشنواره شاهد توسعه مطبوعات در استان های کویری خواهیم بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به نامگذاری دوم شهریور ماه به نام روز ملی موسیقی سمنان اشاره کرد و افزود: شش گروه موسیقی از شهرستان های استان در این روز در تالار وحدت تهران اجرا خواهند داشت.