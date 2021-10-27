جایگاه نامطلوب قم از نظر واکسیناسیون در کشور

به گزارش خبرنگار مهر؛ بهراسم سرمست صبح چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان که در محل سالن کرامت استانداری قم برگزار شد عنوان کرد: هرچند قمی‌ها در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور میانگین بالایی دارند اما روند واکسیناسیون در قم مطلوب نیست.

وی افزود: طبق برآورده های انجام شده، قم تا پایان آذرماه سال جاری از مرز واکسیناسیون ۷۰ درصدی عبور خواهد کرد تعطیلی مراکز واکسیناسیون بار منفی در بین مردم دارد و تا رسیدن درصد پوشش واکسیناسیون قم به میانگین کشوری نباید تعطیل شود.

به گفته وی؛ قم استانی است که در طول دوران شیوع کرونا بیشترین استفاده را از ظرفیت خیرین سلامت داشته است و بخشی از پشتیبانی از مراکز واکسیناسیون توسط این افراد صورت گرفته است؛ یکی از دلایل عقب افتادگی قم از میانگین کشوری افت در واکسیناسیون گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال است که دانش آموزان را شامل می‌شود.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در زمینه واکسیناسیون گفت: هدف قم از تسریع در واکسیناسیون دانش آموزی ایجاد بستر لازم و مطمئن برای بازگشایی حضوری مدارس است

استاندار قم یادآور شد: آموزش و پرورش استان قم برای تسریع در روند واکسیناسیون باید تدابیر دیگری بیاندیشد و شرایط را برای بازگشایی مدارس فراهم نماید و هم اکنون واکسینه شدن ۶۰ هزار نفری دانش آموزان قم رضایت بخش نیست.

سرمست افزود: باید افرادی که در جامعه بین قمی‌ها نفوذ دارند و یا به شکلی تأثیرگذار هستند در زمینه فرهنگ سازی و اقناع مردم به سمت واکسیناسیون وارد عمل شوند..