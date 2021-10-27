سیاوش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین وضعیت نقشه‌های هواشناسی در استان اردبیل پرداخت و اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا بعد از ظهر روز جمعه جوی نسبتاً پایدار در غالب مناطق استان حاکم خواهد بود.

وی به روند افزایشی دما تا روز جمعه در استان اشاره کرد و افزود: آسمان استان صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد خزری و افزایش دما بویژه در طول روز و در برخی نواحی توأم با مه پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از نفوذ سامانه جدید بارشی به استان خبر داد و گفت: از عصر جمعه با نفوذ این سامانه بارشی سرد شاهد آسمانی ابری، مه آلود توأم با وزش باد خزری کاهش محسوس دمای هوا و بارش باران خواهیم بود.

محمدی بارش را در نواحی کوهپایه ای به صورت برف اعلام کرد و افزود: این سامانه بارشی تا روز یکشنبه هفته آینده به صورت متناوب در استان فعال خواهد بود.

وی در ادامه به تشریح کمینه و بیشینه دمای رخداده در ۲۴ ساعته گذشته در استان پرداخت و تصریح کرد: سردترین شهرستان‌ها در استان با دمای منفی هشت درجه سانتی گراد متعلق به شهرهای نیر و خلخال و گرم‌ترین شهرستان نیز با دمای ۳ درجه سانتی گراد بالای صفر در شهرستان بیله سوار به ثبت رسید.