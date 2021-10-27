  1. استانها
  2. اردبیل
۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۴۵

مدیرکل هواشناسی اردبیل:

نفوذ سامانه بارشی جدید به اردبیل از روز جمعه/دما کاهش می‌یابد

نفوذ سامانه بارشی جدید به اردبیل از روز جمعه/دما کاهش می‌یابد

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: نقشه های هواشناسی نشان می دهد از روز جمعه در استان شاهد نفوذ سامانه جدید بارشی خواهیم بود و دما در این مدت روند کاهشی خواهد داشت.

سیاوش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین وضعیت نقشه‌های هواشناسی در استان اردبیل پرداخت و اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا بعد از ظهر روز جمعه جوی نسبتاً پایدار در غالب مناطق استان حاکم خواهد بود.

وی به روند افزایشی دما تا روز جمعه در استان اشاره کرد و افزود: آسمان استان صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد خزری و افزایش دما بویژه در طول روز و در برخی نواحی توأم با مه پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از نفوذ سامانه جدید بارشی به استان خبر داد و گفت: از عصر جمعه با نفوذ این سامانه بارشی سرد شاهد آسمانی ابری، مه آلود توأم با وزش باد خزری کاهش محسوس دمای هوا و بارش باران خواهیم بود.

محمدی بارش را در نواحی کوهپایه ای به صورت برف اعلام کرد و افزود: این سامانه بارشی تا روز یکشنبه هفته آینده به صورت متناوب در استان فعال خواهد بود.

وی در ادامه به تشریح کمینه و بیشینه دمای رخداده در ۲۴ ساعته گذشته در استان پرداخت و تصریح کرد: سردترین شهرستان‌ها در استان با دمای منفی هشت درجه سانتی گراد متعلق به شهرهای نیر و خلخال و گرم‌ترین شهرستان نیز با دمای ۳ درجه سانتی گراد بالای صفر در شهرستان بیله سوار به ثبت رسید.

کد مطلب 5337370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها