محمدرضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در استان یزد ۱۰۰ جایگاه عرضه سوخت (بنزین و گازوئیل) وجود دارد، اظهار داشت: تمام جایگاه‌های سوخت استراتژیک و مهم استان که در مسیرهای پرتردد قرار دارند، در حال ارائه خدمت به مردم هستند.

وی عنوان کرد: تا این لحظه حدود ۸۰ جایگاه وارد مدار عرضه شدند و به مرد بنزین و گازوئیل به نرخ آزاد عرضه می کنند.

جلالی یادآور شد: مشکل تعدادی از جایگاه‌ها نیز به طور کامل حل شده و در حال عرضه سوخت سهمیه بندی هستند که تعداد آنها هم اکنون به ۱۴ مورد رسیده اما تا عصر، به طور قطع آمار آنها افزایش خواهد یافت.

وی بیان کرد: این جایگاه ها شامل صلاح نسب، دانشگاه، شاهدیه، دولت آباد شهید قندی در یزد، پنج شهری و شمال در اردکان، مسجد ۱، بنادکوک، بخ و گاریزات، سرو ارنان، تعاونی هرات، بنادک سادات، پرهام در شهرستان‌های تفت، مهریز و ابرکوه است.

جلالی از صبوری مردم استان یزد قدردانی کرد و گفت: تلاش همکاران ما برای بازگرداندن جایگاه‌های به مدار عرضه سوخت ادامه دارد.