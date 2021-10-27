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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۴۲

مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی یزد:

جایگاه‌های مهم سوخت یزد واردمدار شدند/سوخت سهمیه‌بندی در ۱۴جایگاه

جایگاه‌های مهم سوخت یزد واردمدار شدند/سوخت سهمیه‌بندی در ۱۴جایگاه

یزد- مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی یزد گفت: جایگاه‌های مهم سوخت استان یزد وارد مدار عرضه شدند و علاوه بر آن تا این لحظه حدود ۸۰ پمپ بنزین در حال ارائه سوخت آزاد به مردم هستند.

محمدرضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در استان یزد ۱۰۰ جایگاه عرضه سوخت (بنزین و گازوئیل) وجود دارد، اظهار داشت: تمام جایگاه‌های سوخت استراتژیک و مهم استان که در مسیرهای پرتردد قرار دارند، در حال ارائه خدمت به مردم هستند.

وی عنوان کرد: تا این لحظه حدود ۸۰ جایگاه وارد مدار عرضه شدند و به مرد بنزین و گازوئیل به نرخ آزاد عرضه می کنند.

جلالی یادآور شد: مشکل تعدادی از جایگاه‌ها نیز به طور کامل حل شده و در حال عرضه سوخت سهمیه بندی هستند که تعداد آنها هم اکنون به ۱۴ مورد رسیده اما تا عصر، به طور قطع آمار آنها افزایش خواهد یافت.

وی بیان کرد: این جایگاه ها شامل صلاح نسب، دانشگاه، شاهدیه، دولت آباد شهید قندی در یزد، پنج شهری و شمال در اردکان، مسجد ۱، بنادکوک، بخ و گاریزات، سرو ارنان، تعاونی هرات، بنادک سادات، پرهام در شهرستان‌های تفت، مهریز و ابرکوه است.

جلالی از صبوری مردم استان یزد قدردانی کرد و گفت: تلاش همکاران ما برای بازگرداندن جایگاه‌های به مدار عرضه سوخت ادامه دارد.

کد مطلب 5337372

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