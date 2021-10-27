معرفی انواع بیماری های شانه و روش های درمان آنها

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شاید برای شما هم در طول زندگی بارها اتفاق افتاده باشد که شانه و کتف درد گرفته باشید. در علم پزشکی انواع بیماری‌های شانه وجود دارند که معمولاً همگی آنها هم با نشانه‌های تقریباً یکسانی بروز می‌کنند. در این مقاله به بررسی بعضی از این بیماری‌ها پرداخته و تا برخی از روش‌های درمان آنها را نیز بیان خواهیم کرد.

آرتروز شانه

آرتروز از انواع بیماری‌های شانه به حساب می‌آید که شیوع زیادی هم در بین افراد مختلف دارد. اگر بخواهیم آرتروز شانه را بشناسیم باید بگوییم زمانی که مفصل‌های شانه دچار تخریب و فرسایش شدید شوند، در حقیقت مفاصل و غضروف‌ها دچار آرتروز شده‌اند.

دلیل بروز این فرسایش هم معمولاً حرکات تکراری زیاد، حمل بار اضافه و سنگین با دست و ایجاد فشار بر روی مفاصل است. اگر غضروف‌ها مابین مفاصل وجود نداشته باشند، مفاصل به روی هم ساییده شده و نه تنها قدرت مانور و حرکت خود را به مرور از دست خواهند داد بلکه درد و عوارض جدی هم به وجود می‌آورند. مانند خشکی، درد و التهابات شدید در محل مفصل و کم شدن دامنه حرکت شانه‌ها.

چون شانه‌ها مدام در حال حرکت هستند و ممکن است دچار حرکات ناگهانی و غیر اصولی و فشار زیاد شوند، به راحتی می‌توانند دچار آرتروز شوند.

علایم آرتروز شانه:

درد در شانه مخصوصاً هنگام حرکت دادن آن

احساس التهاب و گرم بودن مفاصل شانه

کم شدن دامنه حرکات شانه

خشکی عضلات و سفتی آنها

کشیده شدن درد از شانه به قسمت‌های پایینی دست

تولید صدا از شانه هنگام حرکت دادن آن

زیاد شدن درد در هنگام بالا بردن شانه‌ها

چطور آرتروز شانه را درمان کنیم؟

بیماری آرتروز ممکن است در بسیاری از مفاصل بدن ایجاد شود. یکی از فاکتورهای ایجاد آن بالا رفتن سن است. البته امر طبیعی نیز بوده و به دلیل استفاده زیاد و حرکات غیر اصولی ممکن است این اتفاق برای هر فردی روی دهد. البته آمار نشان‌دهنده این است که خانم‌ها بیشتر دچار انواع آرتروز می‌شوند.

عدم ایجاد سنگینی و فشار زیاد به شانه‌ها و انجام ندادن کارهای سنگین و قدرتی خارج از توان می‌تواند مانعی برای مبتلا شدن به این بیماری مزمن باشد.

اما در مراحل پیشرفته معمولاً فیزیوتراپی، استفاده از ورزش‌های خاص کششی و داروهای ضد التهاب و غیر استروئیدی می‌تواند تا حدودی علایم و درد آرتروز شانه را کاهش دهد.

در موارد حاد نیاز است تا جراحی تعویض مفصل شانه انجام پذیرد. این جراحی همانند جراحی تعویض مفصل زانو و لگن است.

بورسیت شانه

یکی دیگر از انواع بیماری‌های شانه، بورسیت است. در اطراف مفاصل و استخوان‌ها و یا تاندون‌ها کیسه‌های پر از مایعی وجود دارند که به آن بورس می‌گویند. کار این کیسه‌های مایع این است که اصطکاک و سایش را بین مفصل کمتر کند. اگر این کیسه‌ها دچار التهاب شوند، بورسیت بوجود آمده است.

ضربه و آسیب دیدگی ناگهانی، افزایش سن، انجام کارهای پرتکرار، رسوب کلسیم، عفونت‌ها و عواملی از این دست ممکن است باعث ابتلا به بورسیت شانه شوند.

علائم بورسیت شانه:

احساس درد داشتن در هنگام بالا بردن شانه‌ها (اوایل ممکن است خیلی خفیف باشد اما به مرور زمان بیشتر می‌شود)

حساس شدن شانه به فشار و لمس

ادامه دار شدن درد تا انتهای دست‌ها به مرور زمان

خشکی عضلات به دلیل وجود درد شانه

بورسیت شانه تورم ندارد. (به عکس بورسیت زانو) بورسیت شانه همراه کمی التهاب است.

درمان بورسیت شانه چگونه است؟

بورسیت اگر به دلیل عفونت بوجود آمده باشد، پزشک سعی می‌کند با تجویز دارو و درمان عفونت آن را برطرف نماید. همچنین استراحت مداوم، استفاده از کرم‌های ضد التهاب برای مالش، داروهای ضد التهاب خوراکی و مسکن، فیزیوتراپی، تزریق کورتون، انواع جراحی‌های مختلف که روش‌های تهاجمی هستند هم از روش‌های درمان است.

شانه یخ زده

شانه یخ زده هم یکی از انواع بیماری‌های شانه است. این بیماری نوعی التهاب غیر عفونی است که چسبندگی در مفصل شانه ایجاد کرده و محدودیت حرکتی به همراه می‌آورد. کپسول‌های مفصلی دارای چسبندگی و کم شدن حجم مایع در داخل آن شده و علاوه بر کم شدن حرکات شانه شخص، درد را هم به همراه خواهد آورد.

عوامل بیماری شانه یخ زده:

بیماری دیابت

مشکلات تیروئیدی

بیماری‌های قلبی، پارکینسون، دیسک گردن، جراحی‌های مختلف در اطراف نواحی شانه و سر

علائم بیماری شانه یخ زده:

احساس درد در قسمت بیرونی شانه و بازو

محدودیت‌های حرکتی

طولانی شدن درد در مدت ۹ ماه

درمان شانه یخ زده

معمولاً برای درمان این عارضه از روش‌های غیر جراحی استفاده می‌شود و اگر درمان‌ها جواب ندادند، پزشک مجبور به روش‌های جراحی خواهد شد. مثلاً با کمک داروهای ضدالتهاب، تمرین‌های کششی و فیزیوتراپی، گرم کردن شانه، می‌توان تا حدودی عوارض بیماری را کاهش داد.

سندروم گیر کردن تاندون‌های کلاهک چرخاننده

وقتی تاندون‌ها و بورس شانه به استخوان شانه گیر کند، این سندرم بوجود خواهد آمد. عواملی چون بالا نگه داشتن زیاد دست و شانه در سطوح بالا، فعالیت‌های پرتکرار و قدرتی در ناحیه شانه می‌تواند این ناهنجاری را بوجود آورد.

علائم سندرم گیر کردن تاندون‌ها عبارتند از:

احساس درد در هنگام بالا بردن دست و یا بردن دست به پشت و کمر

درد مداوم و تحت تاثیر قرار گرفتن فعالیت‌های روزانه

درمان سندرم گیر کردن تاندون‌های کلاهک چرخاننده

اگر تاندون‌ها درمان نشده و مدت زمان زیادی درگیر این عارضه باشند؛ دو تکه شده و پاره می‌شوند و کار به جراحی می‌رسد. ولی در مراحل قبل از این وضعیت، با استفاده از داروهای ضد التهابی، کشش و آب درمانی، پرهیز از انجام کارهای مداوم و تکراری بالاتر از سطح سر، می‌توان تا حدودی عوارض و درد این بیماری را کنترل کرد.

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