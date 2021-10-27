چگونه مطالب کنکوری را به خاطر بسپاریم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به زمان کنکور همه کنکوری‌ها تلاش می‌کنند تا بتوانند روش‌ها و شیوه‌های مختلف یادگیری را عملی کنند تا به نحوی در این امتحان موفق شوند حتی گاهی برخی از آنها راهکارهای عجیب و غریبی را امتحان می‌کنند از حبس کردن خودشان در اتاق و کتابخانه گرفته تا ۲۲ ساعت درس خواندن در طول شبانه روز. اما آیا تمامی افرادی که این روش‌ها را بکار می‌گیرند در کنکور موفق خواهند شد؟

به صورت کلی برای اینکه شما بتوانید مطالب را به خاطر بسپارید چندین راهکار معرفی می‌شود که به صورت خلاصه به آنها اشاره می‌کنیم:

پیش از خواب مطالعه کنید، با فاصله زمانی برنامه ریزی شده درس بخوانید، قصه گویی کنید، تغییر مکان بدهید، موضوع مطالعه را تغییر بدهید، از خودتان آزمون بگیرید، بنویسید، بلند بلند درس بخوانید، برای حذف تمرکزتان مایعات بنوشید، به خودتان برسید، گروهی درس خواندن را فراموش نکنید، برنامه ریزی زمانی را در اولویت بگذارید، مراقبه‌های کوتاهی را داشته باشید، ورزش کردن وموسیقی گوش دادن را ترک نکنید، به رژیم توجه کنید و چربی‌های امگادار مصرف کنید، استراحت کنید و خواب کافی داشته باشید، در برنامه ریزی هایتان اینترنت را قطع کنید، تمرین ذهنی داشته باشید و...

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کنکور به عنوان یکی از چالش‌هایی است که امروزه برای بسیاری از نوجوان‌ها به وجود آمده است چرا که آنها نگران شکست خود در این امتحان بزرگ هستند و در اکثر موارد استرس‌ها و چالش‌هایی که در خصوص کنکور وجود داشته موجب می‌شود تا آنها نتوانند موفق شوند؛ در واقع شما می‌توانید به نحوی برای کنکور خودتان را آماده کنید که هیچ ترسی از آن نداشته باشید و با روش‌های درس خواندن، تست زنی و.... به خوبی آشنا باشید. اگر محکم و استوار ایستاده اید تا به اهدافتان برسید ادامه این پست را حتماً بخوانید.

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چگونه در کنکور موفق شویم؟

بسیاری از دانش آموزان علاوه بر اینکه ساعت‌های زیادی را به مطالعه و درس خواندن پرداخته اند و کتاب‌های متنوعی را مطالعه نموده اند اما نمی‌توانند در کنکور موفق شوند چرا که با روش‌های مطالعه به خوبی آشنا نبوده اند؛ اما یکی از راهکارهایی که به شما کمک می‌کند تا به درستی روش‌های مطالعه را انتخاب کنید و برای خود برنامه ریزی دقیقی داشته باشید انتخاب موسسه با سابقه و معتبر است.

موسسه کنکور آسان است به عنوان یکی از با تجربه ترین و مجرب‌ترین موسسه‌هایی معرفی می‌شود که به دانش آموزان عزیز روش‌های درست تست زنی را تدریس و معرفی می‌کند و همچنین به طروق مختلف موجب افزایش میزان مهارت دانش آموزان شده و در نهایت می‌تواند سبب موفقیت آن‌ها شود. خوشبختانه موسسه " کنکور اسان است" با سابقه درخشانی که از خود به جای گذاشته و همچنین محصولات باکیفیت و موثری که عرضه نموده توانسته به شهرت بسیار خوبی برسد و تمامی تلاش خود را بکار گرفته تا دانش آموزان را به گونه‌ی آماده نماید تا در این امتحان بزرگ موفق شوند و بتوانند مسیر زندگی خود را به درستی انتخاب کنند و در راه رسیدن به اهداف شان گام‌های بلندی را بردارند.

در کنار نام برند " کنکور آسان است " انتشارات گیلنا قرار می‌گیرد که شاید کمتر نام آن را شنیده باشید اما انتشارات گیلنا نیز سابقه بیش از ۲۰ سال را در کارنامه کاری خود داشته است و به تولید محتواهای آموزش و پرورش طی این سال‌ها پرداخته است.

انتشارات گیلنا از بهترین و مجرب‌ترین اساتید استفاده می‌کند تا بتواند خدمات آموزشی را با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت‌های تدریس و آموزش در اختیار دانش آموزان قرار بدهد و البته با وجود موسسه‌هایی همچون کنکور آسان است این امکان به وجود آمده تا هیچ محدودیتی برای شرکت دانش آموزان در کلاس‌های آموزشی وجود نداشته باشد و همه بتوانند تلاش‌های خودشان را برای موفقیت در کنکور به ثمر برسانند و به رتبه‌های برتر دست پیدا کنند.

اگر تا این قسمت مطلب را مطالعه کرده باشید شاید تصورتان بر این باشد که انتشارات گیلنا تنها محتواهای آموزشی و جزوه‌های آموزشی را تولید می‌کند اما اینگونه نیست و شما می‌توانید از خدمات متنوع این انتشارات از جمله مشاوره رایگان نیز بهره مند شوید. تمامی این موارد در جهت رفاه و حمایت دانش آموزان عزیز انجام می‌شود و مشاوران همانند یک همراه دلسوز و مهربان در کنار دانش آموزان از زمان برنامه ریزی ها تا موفقیت در کنکور عمل می‌کنند.

ذکر این نکته لازم و ضروری است که بدانید در انتشارات گیلنا از دبیرانی همچون استاد حسین احمدی استفاده می‌شود که نام و آوازه ایشان در تدریس عالی و حرفه ای در بین دانش آموزان مشهور است. مدرسانی که در این مجموعه مشغول فعالیت هستند از سختی‌ها و تلاش‌هایشان به این جایگاه رسیده اند و به موفقیت دست پیدا نموده اند به همین جهت می‌توانند بیشتر از آنچه که فکر کنیم به دانش آموزان کمک کنند و آموزش‌های حرفه ای تری را در اختیار آن‌ها قرار بدهند. استاد حسین احمدی فعالیت خود را از سال ۱۳۷۳ آغاز نموده و با وجود محدودیت‌هایی که در گذشته وجود داشت اما توانسته است به جایگاهی برسد که چندین مورد رتبه برتر را در کنکور پرورش بدهد. این استاد دلسوزانه در کنار دانش آموزان تلاش می‌کند تا آنها را به موفقیت و رتبه‌های برتر برساند.

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