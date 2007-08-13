قهرمانی در آسیا حاصل تلاش 6 ساله بود / مسئولان به جایگاه بسکتبال ارج بگذارند

به گزارش خبرنگارمهر، محمود مشحون در نشست مشترک خود و رایکوترومن سرمربی صربستانی تیم ملی بکستبال که صبح امروز در محل این فدراسیون برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: قهرمانی در آسیا تنها حاصل کار بازیکنان و کادر فنی فعلی تیم ملی نیست بلکه این نتیجه حاصل 6 سال فعالیت در عرصه های مختلف بسکتبال و همکاری صمیمانه فعالان این رشته است.

وی افزود: به جرات می توان ادعا کرد که حتی مربیان داخلی همچون شاهین طبع، رضاپور ، نوری ، شاه علی ، خان محمدی و ... موفقیت تیم ملی فتح سکوی اول آسیا تاثیر مستقیم داشتند پس باید بابت کسب چنین نتیجه ای از تمام اهالی بسکتبال قدردانی شود.

رئیس فدراسیون بسکتبال ضمن تشکر ویژه از تلاش های مهران حاتمی مربی تیم ملی بسکتبال اظهار داشت: بدون شک یکی از زحمت کش ترین و تاثیرگذارترین افراد در جریان رقابت های جام ملت های آسیا مهران حاتمی بود که حتی یک لحظه از توجه به وضعیت تیم، فراهم کردن شرایط لازم برای آمادگی هرچه بیشتر بازیکنان و جمع آوری اطلاعات لازم در مورد حریفان غافل نمی شد.

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به اعزام ملی پوشان به رقابت های جام ویلیام جونز تایوان پیش از شرکت در مسابقات جام ملت های آسیا خاطرنشان کرد: بعد از شرکت در دیدارهای تایوان و کسب نتایج نه چندان قابل قبول از سوی بازیکنانی که قرار بود مقابل حریفان آسیایی صف آرایی کنند، همه پیش بینی می کردند که ایران در ژاپن حرفی برای گرفتن نخواهد داشت غافل از اینکه کادر فنی تیم ملی با برنامه از پیش تعیین شده و فقط به منظور محک بازیکنان و شناخت بیشتر حریفان در میادین تایوان حاضر شد تا بتواند در صف آرایی مقابل تیم هایی آسیایی یک حریف غیرقابل شکست باشد.

مشحون در پایان صحبت های خود تاکید کرد: در هر حال ایران به خواست چندین ساله خود دست یافت اما از این پس باید تلاش بیشتری داشته باشیم تا پرچمی که با مشقت فراوان بر فراز آسیا به اهتزاز در آورده ایم لحظه ای به لغزش درنیاید. در این راستا تنها توقعی که از متولیان ورزش کشور داریم این است که به جایگاه واقعی بسکتبال در ورزش کشور ارج نهند و تلاش خود را برای عدالت گستری افزون کنند.