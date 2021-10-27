به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی نافچی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در محل استانداری زنجان، گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان رو به کاهش است.

وی اظهار کرد: بر این اساس فرمانداران تابعه استان به صورت هفتگی جلسات ستاد مدیریت کرونا را برگزار کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان بر لزوم ایجاد مراکز واکسیناسیون در استان زنجان تاکید کرد و گفت: روند بستری‌های کرونایی استان متوقف شده و شیب به سمت افزایشی شدن است.

نافچی با بیان اینکه در زمان حاضر در چهار شهرستان خدابنده، خرمدره، ابهر و زنجان کرونا روند افزایشی بوده است، تاکید کرد: کارمندان دولت نسبت به واکسیناسیون کامل اهتمام داشته باشد و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز در این خصوص رصد کنند تا نسبت به شناسایی افراد باقیمانده با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اقدام لازم را انجام دهند.

وی ابراز داشت: در خصوص بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها نباید عجله به خرج داد و سلامت مردم، دانش آموزان و دانشجویان یک اولویت است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تصریح کرد: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را اولویت خود قرار دهند.

مرادی نافچی افزود: زنجان جزو استان‌های پیشرو در زمینه واکسیناسیون کرونا است و طی روزهای آینده تزریق واکسن در استان شتاب می‌گیرد و تکمیل واکسیناسیون تمام افراد واجد شرایط از جمله این اولویت‌ها است.