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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۳۸

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان:

زنجان جزو استان‌های پیشرو در زمینه واکسیناسیون کرونا است

زنجان جزو استان‌های پیشرو در زمینه واکسیناسیون کرونا است

زنجان-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان با بیان اینکه زنجان جزو استان‌های پیشرو در زمینه واکسیناسیون کرونا است،گفت: طی روزهای آینده تزریق واکسن در استان شتاب می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی نافچی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در محل استانداری زنجان، گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان رو به کاهش است.

وی اظهار کرد: بر این اساس فرمانداران تابعه استان به صورت هفتگی جلسات ستاد مدیریت کرونا را برگزار کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان بر لزوم ایجاد مراکز واکسیناسیون در استان زنجان تاکید کرد و گفت: روند بستری‌های کرونایی استان متوقف شده و شیب به سمت افزایشی شدن است.

نافچی با بیان اینکه در زمان حاضر در چهار شهرستان خدابنده، خرمدره، ابهر و زنجان کرونا روند افزایشی بوده است، تاکید کرد: کارمندان دولت نسبت به واکسیناسیون کامل اهتمام داشته باشد و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز در این خصوص رصد کنند تا نسبت به شناسایی افراد باقیمانده با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اقدام لازم را انجام دهند.

وی ابراز داشت: در خصوص بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها نباید عجله به خرج داد و سلامت مردم، دانش آموزان و دانشجویان یک اولویت است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تصریح کرد: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را اولویت خود قرار دهند.

مرادی نافچی افزود: زنجان جزو استان‌های پیشرو در زمینه واکسیناسیون کرونا است و طی روزهای آینده تزریق واکسن در استان شتاب می‌گیرد و تکمیل واکسیناسیون تمام افراد واجد شرایط از جمله این اولویت‌ها است.

کد مطلب 5337494

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