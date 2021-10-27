به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین واثق کارگرنیا بعد از ظهر چهارشنبه در یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به وجود سگ‌های بلاصاحب در معابر اصلی و فرعی شهر، گفت: طی نامه‌ای به سرپرست شهرداری اعلام کردیم با توجه به تجربه ناموفق در ساماندهی سگ‌ها در دوره قبل، درخواست داریم با تدبیری بهتر و استفاده از پیمانکارانی که مسئولیت پذیری بیشتری دارند نسبت به زنده گیری و نگهداری در جای مناسب آنها اقدام کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به آغاز به کار فاز نخست کود آلی با ظرفیت ۲۵۰ تن، تصریح کرد: امیدواریم این روند با توجه به حجم زباله‌های موجود با جدیت بیشتری برای فاز دوم با ظرفیت ۲۵۰ تن وارد مدار شود.

ضرورت بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز برای مدیریت زباله

سید شمس شفیعی، یکی از اعضای شورای شهر رشت نیز در این جلسه با اشاره به موضوع لوندفیل سراوان، بیان کرد: روزانه ۱۰۰۰ تن زباله در منطقه تولید می‌شود و از این مقدار ۵۰۰ تن زباله مربوط به رشت است.

وی با بیان اینکه زباله‌های عفونی ۱۰ تن و ۲۰۰ تن زباله نیز مربوط به شهرداری و بخش‌های مختلف رشت است، افزود: بحث انتقال زباله به جنوب منتفی بوده و کارشناسی ترین راه نیز این است که زباله‌های هر شهری در همانجا مدیریت شود و دیگر آنکه از تکنولوژی‌های جدید در این راستا بهره ببریم.

شفیعی با بیان اینکه در گذشته خروجی ۴۳ فاضلاب تصفیه داشتند، تصریح کرد: مجموع کارخانجات شهرک‌های صنعتی ۳۳۰ تن زباله است که اگر همانجا تصفیه شود و به رودخانه‌ها ریخته نشود حجم بالایی از آسیب‌های زیست محیطی کم می‌شود.

رشت هنوز در پیش مسئله قرار دارد

دیگر عضو شورای اسلامی شهر رشت نیز در این جلسه با اشاره به بودجه هزار و ۲۴۰ میلیارد تومانی بودجه امسال شهرداری رشت، گفت: این عدد واقعی نیست و عدد ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه شهر رشت است.

سید حسین رضویان با بیان اینکه جای تأسف است که بگوییم رشت هنوز در پیشا مسئله قرار دارد، ادامه داد: برای داشتن وضعیت خیلی عادی در پنج منطقه شهر رشت نیازمند خریداری ۷۴۰ سطل زباله هستیم و جای تأسف است که تأمین هزینه این کار از عهده شهرداری بر نمی‌آید.

وی با اشاره به وضعیت آسفالت معابر رشت، بیان کرد: می‌توان با مبلغ سالانه ۱۲۰ میلیارد تومان معابر رشت را آباد کرد، این رقم خنده دار است هنگامی که از پس تکافوی همین رقم بر نمی‌آییم.

همه کم و کاستی‌ها از فساد نیست

رضویان با بیان اینکه هزینه عمومی و اداری نهاد مدیریت شهر رشت ۵۵ میلیارد تومان است، افزود: اگر شهرداری رشت ماهیانه ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد باید ۵۵ تا ۶۰ درصد آن هزینه عمومی شود اما کل درآمد ماهانه آن به سطح این رقم نیز نمی‌رسد لذا انتظار داریم هزینه‌ها مدیریت شود.

عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه هزینه‌های عمومی شهرداری رشت تناسبی با درآمد آن ندارد، اضافه کرد: همه کم و کاستی‌ها از فساد نیست بلکه پول خرج هزینه‌های عمومی و اداری می‌شود لذا درخواست دارم این تاکید در نهاد مدیریت شهر جدی گرفته شود.