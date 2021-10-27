به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نوری همدانی مدظله العالی ظهر چهار شنبه در دیدار نماینده ولی فقیه در استان مازندران و امام جمعه شهرستان ساری، آیت الله محمدی لائینی ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) و امام صادق (علیه السلام) گفت: نمی‌توانیم از ذکر پیامبر اکرم به این لفظ بسنده کنیم چون در آیات قرآن کریم از ایشان به عظمت و بزرگی یاد شده است و در تاریخ اسلام و نزد شاعران از جایگاه بلندی برخوردار است.

وی با بیان اینکه امروز به عالمان زمان شناس و خدمتگزار نیاز فراوان داریم، گفت: علما همیشه مورد احتیاج جامعه هستند اما تأثیر آنها در زمان ما بسیار بیشتر است.

مرجع تقلید شیعیان با تاکید بر اینکه امروز باید بیش از هرزمان دیگری بیدار باشیم، افزود: دشمنان کینه‌توز اسلام که امام خمینی رضوان الله علیه آنها را استکبار نامیدند، با درگیری میان مسلمانان سعی می‌کنند به نقشه‌های خود جامه عمل بپوشانند.

ایشان با اشاره به وضعیت کشورهای افغانستان، یمن، سودان و امثال آن تصریح کرد: دنیای استکبار با ایجاد تفرقه و مشغول کردن مسلمانان به درگیری‌های داخلی تلاش می‌کنند بر مرکب کدخدایی جهان نشسته و سلطه خود را حفظ کنند. امروز وضعیت مردم مظلوم افغانستان و ظلمی که در حقشان از جانب افرادی که با نقشه آمریکا و پول عربستان و اجرا صهیونیست سرکار آمده تأسف باراست و مجامع جهانی باید در مقابل این ظلم‌ها سکوت خود را بشکنند.

آیت الله نوری همدانی ادامه داد: این برخورد ادامه دارد تا مسلمانان قدرت یافته و دشمنان را از مرکب کدخدایی پیاده کنند.

مرجع تقلید شیعیان با تقدیر از فعالیت‌های امام جمعه ساری گفت: وظیفه امروز علما، بیدار و هوشیار کردن مردم است تا استکبار و نقشه‌های آنها را بشناسند.