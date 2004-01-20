اختصاص 5 ميليارد تومان براي بازسازي ارگ بم

علي اصغر شعر دوست ، مخبر و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي " مهر"، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : در كميسيون فرهنگي مجلس پيشنهادي با استفاده از رديف هاي متفرقه بودجه سال 83 ، براي بازسازي ارگ بم، مبلغ 50 ميليارد ريال پيش بيني و به تصويب كميسيون رسيده است .

مخبر كميسيون فرنگي مجلس افزود : در صورت تصويب نهايي اين پيشنهاد ، مبلغ فوق ، علاوه بر مبالغ موجود در رديف مربوط به مرمت و حفاظت از آثار باستاني ، در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار خواهد گرفت تا در راستاي بازسازي و احياء مجموعه ارگ بم كه در فهرست آثار جهاني به ثبت رسيده است ، صرف شود .

شعر دوست با تأكيد بر اينكه علاوه بر بودجه هايي كه به صورت اختصاصي به امر بازسازي ارگ بم اختصاص مي يابد ، اين سازمان بايد از ديگر منابع داخلي سازمان نيز ، براي بازسازي ارگ بم استفاده كند ، گفت : استفاده مسئولان ميراث فرهنگي ، به صورت اضطراري و ويژه ، از منابع مالي موجود ، براي بازسازي ارگ ، امري ضروري است .

وي با اشاره اينكه در لايحه بودجه سال 1383 مبلغي بالغ بر 46 ميليارد و 749 ميليون تومان اعتبارات جاري و عمراني ، براي سازمان ميراث فرهنگي كشور، در نظر گرفته شده است ، اظهار داشت : مسئولان اين سازمان بايد با ساماندهي كردن مناسب منابع مالي كه در اختيار دارند و همچنين اعتبار ويژه اي كه به اين امر اختصاص يافته ، بازسازي ارگ بم را سرعت بخشند .

شعر دوست، در مورد زمان تصويب نهايي اختصاص 5 ميليارد تومان به بازسازي ارگ بم گفت : اين موضوع نيز در زمان تصويب لايحه بودجه سال 83 در صحن علني مجلس مطرح و پيش بيني مي شود مورد تأييد و تصويب قرار گيرد.

