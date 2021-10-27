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۵ آبان ۱۴۰۰، ۲۱:۲۵

شهردار تهران حکم انتصاب دامادش را لغو کرد

شهردار تهران حکم انتصاب دامادش را لغو کرد

شهردار تهران با نگارش نامه ای رسما حکم انتصاب دامادش را که در روزهای گذشته حاشیه ساز شده بود لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا زاکانی با نگارش نامه‌ای رسماً حکم انتصاب دامادش را که در روزهای گذشته حاشیه ساز شده بود لغو کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در برنامه‌ای که به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کردم، هوشمندسازی کامل مدیریت شهری آنچنان اهمیت داشت که این حوزه را از ابتدا شخصاً به عهده گرفتم. یکپارچه‌سازی و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات حساس محرمانه نیازمند ایجاد تمرکز مسئولیت در فردی متخصص و کاملاً مورد اعتماد و دارای فهم مشترک در کنار اینجانب بود. آنچنان که این مسئله حتی از برخی مناصب حساس و نظارتی سپرده شده به نزدیکترین بستگان مسئولان طراز اول که در ادوار گذشته توصیه و تأیید شده بود هم برایم مهم‌تر و حیاتی‌تر بود.

برای رسمیت بخشیدن و رعایت شفافیت حکم رسمی صادر کردم و برای پرهیز از مضرات احتمالی به دفتر خود دستور دادم هیچگونه اثر استخدامی، مالی و حق امضا بر آن مترتب نباشد. اما این انتصاب به دلیل نسبت فامیلی، موجب شکل‌گیری ابهام و گلایه در برخی دلسوزان انقلاب و دلخوری مردم عزیزتر از جانم شد. مردمی که از ابتدای انقلاب همواره خود را در سنگر جانفشانی و فداکاری برای آنها دیده‌ام.
می‌خواهم برای مردم نوکری کنم و شهر با رأی و نظر مردم اداره شود. با احترام به نظر این ولی‌نعمتان انقلاب حکم صادره برای آقای حیدری را ملغی می‌کنم.

علیرضا زاکانی شهردار تهران

کد مطلب 5337745
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • علی IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      10 2
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      چرا عاقل کند کاری........ این امر نشان دهنده بی خردی زاکانی و عدم پای بند بودن به حرف و و بخشنامه صادره از طرف خودش در مورد تعارض منافع در شهرداری بود وبا این کار عملا گفت غلط کردم اگر فشار افکار عمومی نبود زاکانی هیچوقت دستور لغو امتصاب را نمیداد ابن نشان دهنده ریا کاری سیاست مداران با جامعه ست
    • IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      8 4
      پاسخ
      اگر می خواهید شهر با رای و نظر مردم اداره شود لطفا استعفا کنید، خودتان می دانید شما صلاحیت این پست را ندارید
    • نیما IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      5 4
      پاسخ
      سلام مگه خبر انتصاب غیرقانونی رو زده بودید که لغوش رو زدید؟؟؟باید اخبار درست رو منتقل کنید سانسور نکنید لطفاً
    • آب رفته IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      7 1
      پاسخ
      اشتباه کرد آقای ولایی
    • IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      4 3
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      خیلی زود خودتان را لو دادید به شما گفتند سمت کارهای اجرایی نرید گوش نکردید
    • حسین IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      یک زمانی هم یک رییس جمهور داشتیم که... خدا لعنتش کنه
    • IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      0 0
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      ذات خودت رو نشون دادی
    • IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      می خواهی 1000نفر نتخصص هوش مصنوعی از بهترین دانشگاهها از جمله شریف را برایت معرفی کنم
    • مهدی کریمی IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خوب اینم ی بازی جدید یعنی ما اصلا دنبال کار برای بستگان نیستیم خوب برو کانادا راحت زندگی کن اینم ۵ هزار میلیارد
    • محسن IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اگه قرار به صلاحیت باشه که شما اصلا صلاحیت شهردار بودنو ندارید. آقای زاکانی
    • ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      کارها ا
    • IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      0 2
      پاسخ
      احسنت بچه انقلابی
    • شهروند RO ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      1 0
      پاسخ
      بیچاره مردم ما که گرفتار این چنین مدیرانی شده اند

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